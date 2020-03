Spielsucht in MV: Wenn die virtuelle Welt das reale Leben auffrisst

Stralsund

Die Verzweiflung steht Felix’ Mutter ins Gesicht geschrieben, denn ihr 15-jähriger Sohn hat endgültig die Kontrolle über sein Verhalten beim Spielen im Internet verloren. Mehr als zwölf Stunden am Tag hockt der Rügener Schüler Felix S. (Name der Redaktion bekannt) an der Spielkonsole. Dann tippt er unentwegt auf dem Display seines Smartphones herum.

Zur Schule kann Felix seit Wochen nicht mehr gehen. Er klagt über Kopfschmerzen oder es machen ihm üble Bauchschmerzen mit Erbrechen zu schaffen. „Mein Sohn zieht sich immer mehr zurück, redet kaum mit mir und isst nur noch, wenn ich ihm etwas neben die Spielkonsole stelle“, sagt seine Mutter. Die Sorge um seine Gesundheit hat sie nervlich an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Entfremdung zwischen Sohn und Eltern

Zudem verhält er sich ihr gegenüber verbal stetig aggressiver. Oft setzte er sich einfach seine Kopfhörer auf, um ungestört weiterspielen zu können. Die Eltern des Jugendlichen befanden sich zu dieser Zeit in einem Trennungskonflikt. Sie stritten sich oft im Beisein ihres Kindes.

Die Entfremdung zwischen Sohn und Eltern, insbesondere gegenüber dem Vater, verstärkte sich. Der Junge schwänzte zudem immer häufiger die Schule. Er isolierte sich zunehmend von seiner Klasse, weil er gemobbt wurde und sich diesen Angriffen entziehen wollte.

Diagnose: krankhafte Spielsucht

Als in ihm Suizidgedanken aufkamen, zog seine Mutter die Reißleine. Sie bat in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Stralsunder Helios-Hanseklinikums um professionelle Hilfe. „Wir sprechen in solchen schwerwiegenden Fällen von einer internetbezogenen Störung. Diese geht mit einem pathologischen Gaming, also einer krankhafte Spielsucht, einher“, lautet die Diagnose von Psychotherapeut Alexander Breitwieser. Er hat sich im Stralsunder Helios-Hanseklinikum auf die Behandlung von Mediennutzungsproblemen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Seit acht Jahren kümmert sich Breitwieser als Leiter des Behandlungszentrums um junge Patienten aus MV. „Wir sehen uns hier als Intensivstation für schwerwiegende Fälle, wenn es kein gesundes Maß mehr für die Mediennutzung gibt“, so der Fachmann. Sein vorrangiges Ziel: Den Patienten eine reflektierte Nutzung des Mediums Internet antrainieren. Für Breitwieser steht fest: „Die Dosis macht das Gift“.

Schlafstörungen und gestörte Konzentrationsfähigkeit

Wenn Kinder und Jugendliche die Kontrolle über ihre Mediennutzung verlieren, treten nach seinen Erfahrungen diverse Probleme an unterschiedlichsten Fronten auf: Durch die exzessive Nutzung von Spiele-Apps treten Schlafstörungen auf, die Konzentrationsfähigkeit nimmt extrem ab, die Schulnoten verschlechtern sich rapide. Und ein damit einhergehender Bewegungsmangel führt zur Gewichtszunahme.

In den meisten Fällen brechen die jungen Patienten soziale Kontakte ab und haben keine Freunde, weil sie fast ausschließlich in ihrer virtuellen Welt leben, in der sie stark von ihrer Spielrolle eingenommen sind.

Das Leben der jungen Patienten nehme oft eskapistische Züge an. Es ist eine Flucht aus der Realität. „Die virtuelle Welt frisst das reale Leben auf“, bringt es der Psychotherapeut auf den Punkt. Dann ist Gefahr in Verzug! Mobbing-Attacken in der Schule, Depressionen, Suizidgedanken – die Folgen können schwerwiegend sein.

Vom Dämon der Spielsucht befreit.

Felix hatte Glück. Er konnte sich während seines mehrwöchigen stationären Aufenthaltes in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie von dem Dämon der Spielsucht befreien. Ärzte und Therapeuten halten ihm dabei.

Nach dem stationären Aufenthalt nahm der junge Rügener das Angebot einer ambulanten Nachbehandlung an. „Wir haben Felix durch unterschiedliche Therapien aus diesem Teufelskreis herausholen können. Und er hat seine Schulausbildung abgeschlossen, wodurch er eine Lehre beginnen konnte“, sagt Alexander Breitwieser,

Im Fall der Fälle keine Vorwürfe machen

Der Psychotherapeut empfiehlt Eltern, ihren Kindern bei einem Verdacht auf Spielsucht keine Vorwürfe zu machen. Vielmehr gelte es, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Wenn die Erwachsenen merken, dass der Tagesablauf ihrer Kinder durch die Mediennutzung völlig auseinandergerissen wird, ist es höchste Zeit zu handeln und sich ärztliche Hilfe zu suchen“. Breitwieser empfiehlt die Internetseite www.schau-hin.info. Hier finden Eltern wertvolle Hinweise zu dieser Thematik.

Von Christian Rödel