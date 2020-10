Spitzen-Duo der Grünen in MV für  die Landtagswahl steht fest

Anne Shepley und Harald Terpe werden die Grünen aus MV in den Landtagswahlkampf führen. Ulrike Berger, Claudia Schulz, Uwe Flachsmeyer und Raphael Wardecki unterlagen bereits im ersten Wahlgang. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Entscheidung gegeben, den Parteitag in Güstrow durchzuführen.