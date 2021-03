Demmin

Simone Oldenburg (51) ist am Sonnabend mit 93,7 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidaten der Linken für die Landtagswahl gewählt. Oldenburg war ohne Gegenkandidaten angetreten.

Die Pädagogin aus Nordwestmecklenburg gehört dem Parlament seit 2011 an. 2016 übernahm sie die Führung der Linksfraktion, nachdem die Linke mit 13,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl im Bundesland erzielt hatte und die Fraktion auf elf Abgeordnete geschrumpft war.

Die OZ sprach mit ihr.

OZ: Frau Oldenburg, welche Themen sind für Sie die wichtigsten, um das Land voranzubringen? Was muss anders werden?

Simone Oldenburg: Ungerechtigkeiten grenzen aus und spalten die Gesellschaft. Deshalb wollen wir diese beseitigen. Wir müssen aus dem Lohnkeller, damit wir endlich Kinderarmut, Bildungsarmut und Altersarmut wirksam begegnen können.

Das Gesundheitswesen und die Pflege müssen wieder auf gesunde Füße gestellt werden. Das geht nur, wenn schrittweise die Krankenhäuser wieder in öffentliche Hand kommen. Mit Gesundheit dürfen keine Geschäfte gemacht werden.

Wir brauchen gerade in der Fläche die Digitalisierung und die Menschen müssen mit Bus und Bahn von A nach B kommen. Das ist nötig, um das Sterben der kleinen Städte und Dörfer aufzuhalten.

Ganz wichtig ist auch, dass die Lebensleistung aller, hier in MV besonders der Ostdeutschen, endlich durch gerechte Renten anerkannt wird.

Die Partei Die Linke verliert weiter Mitglieder? Warum sollte man sie wählen?

Viele Parteien verlieren Mitglieder. Das ist doch kein Grund, diese nicht zu wählen. Es finden aber auch regelmäßig Frauen und Männer den Weg zu uns. Wer bezahlbaren Strom will, wer gute Bildung will, wer Löhne will, von denen man leben kann, wer eine starke Stimme für Gerechtigkeit will, der muss uns wählen.

Was ist Ihr Ziel zur Landtagswahl? Vieles deutet darauf hin, dass die Linken gern mit der SPD in eine neue Regierung wollen. Reichen die Schnittmengen?

Wir wollen für die Menschen da sein, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt. Wir messen also unsere Konzepte und Ideen nicht an der SPD. Wir wollen eine starke linke Vertretung in den Parlamenten.

Sie kritisieren seit Jahren die Bildungspolitik von SPD und CDU. Trauen Sie sich selbst den Job der Bildungsministerin zu?

Ich traue mir zu, die Bildung auf Vordermann zu bringen. Als Abgeordnete arbeite ich jeden Tag daran. Dazu liegen zahlreiche Vorschläge meiner Fraktion vor, etwa für mehr Lehrkräfte, mehr Unterricht und weniger Ausfall. Das werde ich auch weiterhin tun. Alle anderen Fragen stellen sich derzeit nicht.

Von Frank Pubantz