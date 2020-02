Spitzenreiter in Sachen Stau: In MV gab es 2019 den größten Zuwachs im Norden

Rostock

Es gibt Titel, über die sich niemand freuen kann: Dazu gehört ganz sicher der des „Stauzuwachs-Königs“ im Norden. Laut der ADAC-Staubilanz 2019 hat sich Mecklenburg-Vorpommern diesen Titel erarbeitet. Demnach verzeichnet MV 2019 auf den Autobahnen insgesamt 9266 Staukilometer. Das sind 5917 Staukilometer mehr als 2018, als „nur“ 3349 Kilometer Stau gezählt wurden. Damit verbucht der Nordosten das mit Abstand stärkste Plus im Norden.

An der A 20-Baustelle weiter Staus

Der enorme Zuwachs 2019 liege zum größten Teil an der A-20-Baustelle bei Tribsees, erklärt Hans Pieper, Vize-Pressesprecher des ADAC Hansa. Dort habe sich der Verkehr im vergangenen Jahr von den bisherigen Umleitungsstrecken wieder zurück auf die Autobahn verlagert.

„Auf diesem Autobahnabschnitt wird es in diesem Jahr kaum Verbesserungen geben“, sagt Pieper. Es zeichne sich ab, dass vor allem in den Sommermonaten wieder viele Urlauber über die A 20 nach Rügen oder Usedom fahren werden. Am A-20-Loch sei deshalb weiterhin verstärkt mit Staus zu rechnen.

Brückenneubau erst Ende 2021 fertig

Auch Christian Pegel ( SPD), Verkehrsminister von MV, rechnet damit, dass die A 20 bei Tribsees 2020 Hauptstaupunkt im Land bleibt. Bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus der Richtungsfahrbahn Lübeck Ende 2021 werde es „mitunter Staus in diesem Bereich geben“.

Laut ADAC war der Hauptgrund der errechneten längeren Staus in MV die Einschränkung auf der A20 bei Tribsees. „Uns bleibt derzeit nur die Möglichkeit, mit Hilfe der Behelfsbrücke den abgesackten Teil der Autobahn A 20 für die Fahrzeuge befahrbar zu halten“, sagt Pegel. Diese Engstelle führe in Stoßzeiten, wie an den Sonnabend in den Sommerferien, zu Stockungen und damit zu Wartezeiten. Hier unterscheide sich diese Baustelle nicht von Baustellen in anderen Bundesländern.

Am 17. Oktober 2017 an der abgesackten Autobahn A 20 bei Tribsees. Die Autobahn ist auf einer Breite von etwa zehn Metern und einer Länge von 40 Metern um rund 2,50 Meter abgesackt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Pegel : MV ist kein Stau-Land

Für Pegel ist MV gar „kein Stau-Land“. Denn: Laut ADAC-Statistik war MV 2019 das Bundesland mit den viertwenigsten Stau-Kilometern in Deutschland. Weniger Staus habe es nur in Bremen, Thüringen und im Saarland gegeben. „Beim Staulängen-Index – dem Verhältnis von Stau und Länge des Bundesautobahnnetzes –gibt es nur in Thüringen noch geringere Werte.“

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) Quelle: OVE ARSCHOLL

Bei der Länge der Staus auf den Autobahnen zeigt sich im Norden – neben dem deutlichen Plus in MV – jedoch ein anderes Bild. In Bremen sind die Autoschlangen im Vergleich zu 2018 um 3827 Kilometer kürzer geworden, in Hamburg um 845 Kilometer und in Niedersachsen waren es 18 386 Kilometer weniger.

Längster Stau aller Zeiten 1980 in Frankreich

Den längsten Stau des vergangenen Jahres in MV mussten die Autofahrer am Sonntag, dem 14. Juli, aushalten: Auf der A 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow staute sich die Blechlawine auf einer Länge von elf Kilometern. Das jedoch ist nichts gegen den längsten Stau aller Zeiten. Der Rekord besteht seit fast genau 40 Jahren: Am 16. Februar 1980 stand auf 176 Kilometern zwischen Lyon und Paris in Frankreich alles still.

Staugefahr im Sommer in MV auf Straßen zu Urlaubszentren

Keine Angst, zu solch einem Mega-Stau wird es in MV nicht kommen. Aber auch in diesem Jahr rechnet der ADAC Hansa mit Behinderungen auf vielen Straßen. „Vor allem in der Urlaubs- und Ferienzeit“, sagt Pieper. Davon dürfte dann aber kein Autofahrer überrascht sein.

In MV werde dies besonders die Straßen zu den Urlaubszentren an der Ostseeküste, wie die Inseln Rügen und Usedom, betreffen – die B 96, B 110, B 111, B 105 und die A 20 sowie die A 24 zwischen Hamburg und Berlin. „Durch eine effektive Baustellenkoordination in der Hauptreisezeit könnten Staus vermieden werden“, erklärt der ADAC-Sprecher. Zwischen Hamburg und Niedersachsen gelinge dies schon sehr gut. In MV jedoch gebe es dabei noch große Reserven.

Hans Pieper, stellvertretender Pressesprecher ADAC Hansa Quelle: ADAC

Für viele Straßenbaumaßnahmen verblieben nur die Frühjahrs- und Herbstmonate, sagt Pegel dazu. Die Bauprojekte würden auch im regionalen Zusammenhang geplant, miteinander kombinierbare Baumaßnahmen mitunter zeitgleich durchgeführt, andere zeitlich versetzt.

Deutlich mehr Staus auf Autobahnen in MV

