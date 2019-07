Kühlungsborn

Das Wetter am Kühlungsborner Sportstrand war am Mittwoch typisch norddeutsch: strammer Wind und kühle Temperaturen. Trotzdem gab es direkt am Meer jede Menge Bewegung und Spaß. Denn: Im Ostseebad Kühlungsborn startete die 3. „ AOK Aktiv Strand on Tour 2019“. Die Aktiv-Strand-Tour macht auch noch in Graal-Müritz (10. Juli), Ahlbeck (17. Juli), Zingst (27. Juli), Binz (31. Juli), Boltenhagen (7. August) und Warnemünde (8. August) Station – jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Wer will, kann sich bei Beachsoccer, Beachhandball oder Beachvolleyball austoben. Dazu können regionale Sportvereine ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie anbieten. Chef am „ AOK Aktiv Strand“ ist Andreas Zachhuber, ehemaliger Bundesligatrainer von Hansa Rostock.

„Die Einbindung der kleinen und großen Sportvereine ist eines unserer Erfolgsrezepte der Strandtour“, erklärt Juri Schlünz, Koordinator für Sport- und Gesundheitsstützpunkte bei der AOK Nordost und ebenfalls Ex-Hansa-Kicker. „Beim AOK-Familien-Beachtag können die Mitglieder in entspannter Sommeratmosphäre zeigen, was ihr Verein zu bieten hat und um neue Mitstreiter werben.“

Und: Bundesweit bekannte Teams sind zu erleben – die Volleyballerinnen vom SC Palmberg Schwerin, die Basketballer von den Rostock Seawolves und der mehrfache Deutsche Meister im Strandfußball, die Rostocker Robben.

Auch die anderen Sport-Strände in Mecklenburg-Vorpommern haben in den Sommermonaten von Mai bis in den September tolle Angebote (eine Auswahl):

Warnemünde: Beachvolleyball, Beachsoccer, Yoga oder auch Skimboarding.

Kühlungsborn: Von Beachsoccer, Beach-Volleyball, Beachhandball, über Kit- und Windsurfen, Wellenreiten, Stand-Up-Paddling, Longboarden, bis hin zu Reitstunden und Schnuppertauchen.

Zinnowitz: Tretboot- und Bananefahren sowie Trampolinspringen.

Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin: Kurse wie Rückenfit, Bauch-Beine-Po, Stand-Up-Paddling, Gymnastik und Qi Gong, eine Aktivpromenade mit 22 verschiedenen Geräten und Hindernissen sowie Geocaching, Nordic Walking und Klimawanderungen.

Ostseebad Prerow: Beachsoccer, Volleyball, Skimboarding, Slackline, Trampolin, Ultimate Frisbee, Stand-Up-Paddling, Wind- und Kitesurfen, Katamaran, Cross Fit, Bodyweight, Taebo, Yoga, Qi Gong.

Göhren auf Rügen: Am „Tiki-Beach“ Beachvolleyball, Beachsoccer, Beachhandball, Beachminton, Skimboarding. Darüber hinaus gibt es von Juni bis September jeden Freitag Tiki-Beach-Parties.

Zingst: Wöchentlich mehrmals Kite-, Windsurf- und Katamarankurse bei qualifizierten Lehrern im Wassersportzentrum.

Dierhagen: Beachtennis, Beachvolleyball und Beachsoccer.

Kira Müller und Bernhard Schmidtbauer