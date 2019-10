Schwerin

Sportlich-soziales Engagement wird jetzt besonders belohnt: Ab 2020 sollen einmal jährlich Sportvereine aus Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet werden, die sich über ihre eigentliche sportliche Tätigkeit hinaus in besonderer und nachahmenswerter Weise auch um die Vorbeugung und Verhinderung von Gewalt und Kriminalität verdient machen. Das teilt das Innenministerium mit.

Bis zum 1. Dezember 2019 können Bewerber ihre Vorschläge für die Verleihung des Sonderpreises „Sport statt Gewalt“ einreichen, der vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern (LfK M-V) in Kooperation mit dem Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern verliehen wird. Innenminister Lorenz Caffier: „Sportvereine stehen in unserem Land ganz oben als gesellschaftlicher Integrationsfaktor, gerade auch für unsere Jugend! Sporttreiben in der Gemeinschaft und im Verein vermittelt Orientierung, Bindung, Toleranz, fairen Umgang und Akzeptanz von Regeln!“

Sport hat in Sachen Gewalt eine präventive Wirkung

Sport kann ein Lösungsweg sein, um Konflikte zu beenden und Spannungen abzubauen. Er kann auch dazu dienen, Regeln und Werte zu erlernen, die nicht oder nicht ausreichend vermittelt worden sind. Ob es sich dabei um Mannschaftssport in Ballsportarten, Leichtathletik, Segeln oder Rudern, um Kampfsport oder Abenteuer-, Erlebnis- oder Risikosportarten handelt, spiele keine Rolle. „Ich unterstütze diesen Aufruf, weil Sportangebote eine gewaltpräventive Wirkung haben“, so Minister Caffier. „Sie bieten vor allem Jugendlichen ein attraktives, pädagogisch begleitetes Freizeitangebot“, sagte der Minister weiter. Zudem stärke Sport die Persönlichkeit. „Und es macht Freude und Spaß, zusammen zu gewinnen oder auch zu lernen, wie man gemeinsam Niederlagen bewältigt. Ich freue mich auf viele Vorschläge aus dem ganzen Land!“, erklärte Caffier.

Die maximal fünf Preisträger erhalten jeweils eine Anerkennungsurkunde und eine Geldprämie. Dafür stellt der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Erfolgreicher Nachwuchsarbeit: Juniorteam gestaltet Sportlandschaft mit

Wismars Rettungsschwimmer gewinnen „Stern des Sports“ in Bronze

Auszeichnung für Reriker Schüler

Von OZ