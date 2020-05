Chef des Landessportbunds MV: „ Ohne Wettkämpfe gibt es für Sportler kein Ziel mehr“

Schwerin

Die Corona-Grippewelle hat im Sport eine Flut von Absagen ausgelöst. Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes in Mecklenburg-Vorpommern, erklärt im OZ-Interview, mit welchen Folgen Sportler und Vereine zu kämpfen haben und wie ihnen geholfen werden kann.

Die Corona-Sanktionen haben auch den Sport mit voller Härte getroffen. Hat der Landessportbund mehr Verständnis gespürt oder gab es Kritik?

Grundsätzlich gab es Verständnis. Je länger die Einschränkungen dauern und je mehr andere Bereiche geöffnet werden, desto mehr Fragen kommen aber auf. Wenn Baumärkte unter bestimmten Bedingungen öffnen dürfen, sollte auch der Sport wieder möglich sein.

Für den gesamten Sommer sind Sport-Großveranstaltungen verboten. Was bedeutet das für Veranstalter und Teilnehmer?

Die Absagen treffen ganz viele Vereine und reichen vom Vereinssportfest bis hin zu internationalen Wettkämpfen. Mit dabei ist das Teterower Bergringrennen, das ein Jubiläum feiern wollte, die Warnemünder Woche, das Sundschwimmen, der Schweriner Fünf-Seen-Lauf und ganz viele andere Wettkämpfe. Der Ausfall trifft alle hart – mit verschiedenen Folgen. Wettkämpfe motivieren Sportler, zu trainieren. Wenn die wegfallen, ist es ein herber Verlust, denn es gibt kein Ziel mehr. Ganz abgesehen von den finanziellen Auswirkungen. Viele Vereine im Land hatten in die Organisation von Veranstaltungen finanziell investiert.

Wird es Hilfe geben?

Die Landesregierung hat zusätzlich 3,5 Millionen Euro für Sportvereine zur Verfügung gestellt. Wenn infolge des Ausfalls von Sport – beispielsweise von Wettkämpfen, Kursen, Lehrgängen – Vereine in ihrer Existenz bedroht sind, soll unbürokratisch geholfen werden. Vereine, die betroffen sind, können sich beim Landessportbund melden. Wir prüfen die Fälle und reichen bei Notfällen Geld aus.

Auch Trainer waren und sind von der Auszeit betroffen. Wie läuft deren Finanzierung?

Bei den Trainern gibt es sehr unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Für die Landestrainer, die Spitzensportler und Nachwuchskader betreuen, haben wir eine Lösung gefunden und Kurzarbeit vermieden. Im April haben viele konzeptionell gearbeitet und ihre Schützlinge aus der Distanz betreut. Wenn es jetzt langsam wieder in kleinen Gruppen losgeht, werden sie Arbeitszeit strecken müssen. Sie haben genug zu tun. Die Finanzierung ist gesichert. Es gibt aber auch Vereine, die Trainer mit Hilfe von Drittmitteln finanzieren. Wo die weggebrochen sind, wurde Kurzarbeit beantragt. Wir verhandeln derzeit mit der Landesregierung, dass dien Regelförderung zur Finanzierung der hauptamtlichen Trainer nicht wegfällt aufstocken zu können.

Was passiert an den Sportschulen, die der LSB in Güstrow und Warnemünde betreibt?

Die Sportschulen haben wir komplett stilllegen müssen. Die Kollegen, die dort arbeiten, haben im April Überstunden und Resturlaub abgebaut. Zudem gab es Frühjahrsputz plus für Küchenkräfte, Haus- und Hafenmeister. Alle haben mit angepackt und alles erledigt. Ab Mai mussten wir Kurzarbeit beantragen, weil es für geplante Trainingslager und Lehrgänge bis in den August Absagen gehagelt hat. Für den LSB bedeutet das Einnahmeverluste im sechsstelligen Bereich.

In Warnemünde soll neu gebaut werden. Wie ist der Stand?

Am Yachthafen wird unter Regie der Hansestadt Rostock gebaut. Für den Neubau der Landessportschule auf der Mittelmole laufen die Planungen unter Hochdruck. Die verschiedenen Planungsleistungen sind europaweit ausgeschrieben. Im Mai sollen Aufträge vergeben werden. Bis 2023 muss der Neubau mit rund 100 Betten stehen. In den Neubau sollen rund 15 Millionen Euro fließen.

Befürchten Sie durch die Corona-Grippe Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen der Vereine?

Ich hoffe, dass die Bindung der Sportler an ihren Verein und die Solidarität miteinander groß ist. Bei Vereinen, die Kurse anbieten, die längerfristig nicht stattfinden können, sind Austritte zu befürchten.

Halten Sie es für gerechtfertigt, dass bereits im April Verbote ausgesprochen worden sind, die bis Ende August eingehalten werden sollen?

Die Gefahr ist für mich schwer greifbar, da es in unserem Land kaum Corona-Fälle gibt. Alles, was bereits verboten ist, ist nur sehr schwer zurückzuholen. Ich glaube aber auch, dass es sich die Entscheider nicht leicht gemacht haben.

Der Landessportbund hat die für Juni geplanten Jugendsportspiele absagen müssen. Werden sie nachgeholt?

Das ist in diesem Jahr leider nicht mehr möglich. Wir hoffen, im kommenden Jahr stimmungsvolle Seniorensportspiele austragen zu können. 2022 soll es wieder Jugendsportspiele in MV geben.

Von Christian Lüsch