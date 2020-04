Covid-19 - Sportstätten gesperrt: So halten sich Sportler in MV in der Corona-Krise fit

Auch der Sport ist von den Verboten zur Eindämmung der Pandemie betroffen. Alle Wettkämpfe im Land sind abgesagt, Hallen und Stadien geschlossen. Acht Sportler haben der OZ erzählt, wie sehr ihnen ihr Hobby fehlt, wie sie weiter trainieren, und was sie von den Einschränkungen halten.