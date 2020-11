Rostock

In Supermärkten, auf der Arbeit, in den Schulen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln – täglich reden wir mit anderen Mensch, allerdings derzeit mit einer Barriere vor Mund und Nase. Das Sprechen und Verstandenwerden ist mit einer Schutzmaske schwieriger geworden.

Florian Ahlborn ist Diplom-Sprecherzieher und ist an der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Rostock Künstlerischer Mitarbeiter für Sprecherziehung. Das heißt, der 38-Jährige schult Schauspieler, Sänger, Musiklehrer und Dirigenten. Hier sagt er, wie es dennoch gelingen kann, mit Schutzmaske deutlich zu sprechen und richtig verstanden zu werden.

Florian Ahlborn, Künstlerischer Mitarbeiter für Sprecherziehung an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock Quelle: HMT

Tipp 1. Zunge und Lippen haben beim Sprechen hinter der Maske jetzt mehr zu tun, wenn man verstanden werden möchte. Deshalb: Langsamer sprechen! Deutlicher sprechen! Die Kombination von geringerem Sprechtempo und bewussterer Wortwahl hilft in jedem Fall.

Tipp 2. Konsonanten nicht „verschlucken“ (nicht nuscheln), da gerade sie die Sinnträger von Worten sind. Dafür die Vorstellung zu Hilfe nehmen, dass man mit jemandem spricht, der ein bisschen schlecht hört. So spricht man automatisch deutlicher und langsamer.

Tipp 3. Jeden Tag sprechen üben! Dazu bitte das Daumengelenk als Abstandshalter zwischen die Zähne nehmen und dann zum Beispiel die Schlagzeile der Zeitung deutlich vorlesen. Das trainiert Artikulationswerkzeuge wie Zunge und Lippen.

Tipp 4. Pausen zwischen den Sätzen sind genauso wichtig. Kommunikationswissenschaftler sagen, dass (auch ohne Maske) nach zwölf bis 14 Wörtern kurze Sprechpausen eingelegt werden sollten, damit die Zuhörer das Gesagte verarbeiten können.

Tipp 5. Deshalb: Einfache, kurze Sätze bilden! Mit Endlossätzen hinter der Maske bleibt man schnell allein.

Tipp 6. Gestik einsetzen! Wer etwa beim Bäcker ein bestimmtes Brötchen kaufen möchte, sollte gleichzeitig darauf zeigen. Das hilft der Verkaufskraft zu verstehen.

Tipp 7. Richtig atmen! Generell ist es wichtig, beim Sprechen die sogenannte Bauchatmung einzusetzen, um nicht zu schnell zu ermüden. Tipp fürs Atemtraining: Lange (zum Beispiel auf ein F) ausatmen, bis nichts mehr geht. Dann den Atem durch den geöffneten Mund wieder einfallen lassen, indem die Bauchdecke gelöst wird. Diese Übung mehrmals am Tag wiederholen. Sie hilft, mehr aus dem Körper herauszuholen, also lauter und kräftiger zu sprechen.

Tipp 8. Die Maske verdeckt einen wichtigen Teil der Mimik – die oft wichtige nonverbale Kommunikation ist eingeschränkt. Deshalb muss die Stimme mehr übernehmen. Und dennoch sollte hinter der Maske immer wieder gelächelt werden – gerade in diesen Zeiten. Das Lächeln hört man nämlich über den Stimmklang und sieht es auch in den Augen. Das entspannt eine Kommunikation und hilft über Missverständnisse hinweg.

Tipp 9. Manchmal hilft schon eine dünnere Maske, um besser verstanden zu werden. Also statt einer dickeren Stoffvariante vielleicht verschiedene Maskentypen ausprobieren oder gleich eine verhältnismäßig dünne OP-Maske tragen.

Tipp 10. Zu guter Letzt: Bitte Geduld und Verständnis haben, wenn man nicht sofort verstanden wurde. Die Maske ist für die meisten von uns bei der Kommunikation immer noch ungewohnt und neu. Also: Ruhig bleiben und das Gesagte wiederholen.

