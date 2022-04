Barhöft

Im Schlaraffenland fliegen die gebratenen Tauben den Menschen sprichwörtlich in den Mund. Der Greifswalder Fischer Björn Michalak (42) hat in diesem Frühjahr ein ähnliches Szenario in den vorpommerschen Küstengewässern erlebt, als ihm die Heringe fast in seinen Kutter sprangen. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, erzählt Michalak, der seit 17 Jahren auf Heringsfang in der Ostsee geht und damit eine große Portion Erfahrung mitbringt.

Gegen fünf Uhr morgens habe er den Hafen Barhöft verlassen und seinen Kutter nach Osten in Richtung Strelasund gesteuert, um die Netze einzuholen. Auf der Fahrt zu den Stellnetzen sei ihm dann ein Heringsschwarm begegnet. Michalak zückte sein Handy und filmte das Spektakel: Springende Heringe, die silbern im Licht des Kutters glänzen. „Das zum Thema: Es gibt keine Heringe. Die springen aus dem Schraubenwasser“, kommentiert er mit lakonischem Ton das Naturschauspiel.

Fangquoten drastisch reduziert

Angesichts dieser Bilder sei es für die Fischer schwer zu verstehen, warum in Mecklenburg-Vorpommern kaum noch Heringe gefangen werden dürften, so Michalak. Springende Heringe habe er auch in den Vorjahren bereits gesehen. „Aber nicht in diesem Ausmaß.“ Auch andere Kollegen berichteten von solchen Ereignissen.

Die EU hatte wegen der niedrigen Bestände in der Ostsee die Heringsquote in diesem Jahr für die Stellnetzfischerei drastisch reduziert. Die Schleppnetzfischerei wurde sogar verboten. Der Grund: Der Heringsbestand ist nach Angaben von Forschern seit etwa 20 Jahren auf eine kritische Größe geschrumpft. „Man kann aus einer Einzelbeobachtung nicht auf den gesamten Bestand schließen“, kommentiert der Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, die beeindruckenden Bilder von Michalak.

Nach Institutsangaben sind die aus dem Klimawandel resultierenden Verschiebungen in der Nahrungskette für die schrumpfenden Bestände verantwortlich. Wegen der höheren Wassertemperaturen laichen die Heringe früher ab. Die Larven würden aber verhungern, weil die Kleinkrebse, von denen sie sich ernähren, noch nicht in ausreichendem Maße als Nahrung zur Verfügung stehen. Diese ernähren sich wiederum von Phytoplankton, das lichtgesteuert und erst im Spätwinter mit den länger werdenden Tagen wächst.

Zudem waren die Fangquoten im Skagerrak und Kattegat in den vergangenen Jahren nach Ansicht der Forscher zu hoch, um eine Erholung des Bestandes zu ermöglichen. In den Randgewässern zwischen Ostsee und Nordsee lebt derselbe Heringsbestand wie in der westlichen Ostsee. Inzwischen habe der Hering aber wieder eine Chance auf Erholung, so Zimmermann. Erstmals seit Langem seien in diesem Jahr auch die Fangquoten im Skagerrak und Kattegat deutlich – um 93 Prozent – reduziert worden. Der Heringsbestand könne damit in den kommenden fünf Jahren wieder zu einer stabilen und stärker befischbaren Größe anwachsen.

Von Martina Rathke