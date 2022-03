Rostock

In der Spritpreis-Krise ringt die Politik derzeit um Lösungen. Im Gespräch sind geringere Steuern auf Benzin und Diesel, ein Energiegeld und die sogenannten Tankrabatte, die für Entlastung bei den Autofahrern sorgen sollen. Doch was ist mit Tempolimits, um gerade auf der Autobahn Sprit zu sparen?

Dirk Sühling bestätigt: „Ich fahre definitiv langsamer. Wir brauchen ein Tempolimit. In den Niederlanden verbrauche ich drei Liter weniger. Es wirkt.“ Thomas Ludewig bleibt seinem Tempo treu, er rechnet vor: „Wenn ich statt 130km/h Tempo 160 fahre kostet mich das einen halben Liter mehr, erspart mir aber bei einer 300-Kilometer-Reise eine halbe Stunde Zeit. Also: Eine Stunde plus, um gelangweilt im Auto zu sitzen oder ein paar Euro zusätzlich zahlen? Die Antwort fällt montagmorgens hin und freitagabends zurück recht leicht.“

Umfrage: Fahren Sie jetzt langsamer, um Sprit zu sparen?

„Das Gejammer wegen der Spritpreise ist für mich nicht nachvollziehbar“

Ines Hoffmann wiederum hat den Eindruck, „dass sehr viele wirklich langsamer fahren. Ich muss schon immer spritsparend fahren und stelle fest, dass ich kaum noch überholt werde.“ Daniel Braun sagt: „Das Gejammer wegen der Spritpreise ist für mich nicht nachvollziehbar. Legt man eine Preiserhöhung von 80 Cent pro Liter zugrunde und einen Verbrauch von 6 Litern pro 100 Kilometer, ist der Unterschied bei 1000 Kilometern noch keine 50 Euro. Spediteure merken das. Aber Privatleute? Ich tue mich schwer, überhaupt auf 1000 Kilometer im Monat mit dem Auto zu kommen (Weg zur Arbeit knapp 30 Kilometer).“ Braun regt an: „Wenn man bedenkt, dass statistisch der größte Teil der mit dem Auto zurückgelegten Strecken kürzer als zehn Kilometer ist, ergibt sich da viel Potenzial zum Umsteigen auf andere Verkehrsmittel.“

„Die Ölkonzerne wären dumm, die Spritpreise jetzt wieder zu senken“

David Nie wirft ein: „Es wird weder weniger noch langsamer gefahren. Warum sollten die Ölmultis also den Preis senken? Bei gleicher Nachfrage? Das Gejammer muss ja die Politik aushalten und diese kündigt dann auch noch an, die hohen Preise subventionieren zu wollen. Die Ölkonzerne wären dumm, die Spritpreise jetzt wieder zu senken. Das ist dieser Markt, der alles regeln soll.“ Brigitta Schnier ist eh überzeugt: „Die, die viel Geld und kein Gewissen haben, rasen selbstverständlich einfach weiter. Es ist beschämend, wie sehr Deutschland beim Thema Tempolimit hinter der gesamten Welt zurückbleibt. Es zeigt, dass noch immer die Menschen mit Geld und ohne Gewissen zu viel Macht haben bei uns.“ Katja Krämer fordert aus diesem Grund „ein temporäres Tempolimit“, für einen Monat, probeweise, wie sie es vorschlägt. „Ich vermute, die meisten werden es überleben.“

Auch Sven Gudd zu Wort: „Natürlich trifft es einige Menschen hart, zum Beispiel die, die mit einem kleinen Einkommen pendeln müssen oder Kleinstunternehmer. Aber viele von uns haben sich selbst in die Bredouille gebracht, indem wir große schwere Autos (gerne auch mal mit Allrad) gekauft haben. Und nun holt uns das ein. Aber das war doch absehbar. Denn der Sprit wäre eh im Rahmen des Klimaschutzes und der verfehlten Verkehrspolitik der letzten 20 Jahre deutlich teurer geworden.“ Wer aber ein angepasstes Fahrverhalten an den Tag lege, da ist Gudd sicher, könne auch deutlich Sprit sparen. „Und wer rumheizen will, muss halt zahlen.“

Von Juliane Lange