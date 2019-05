Heringsdorf

Nach dem Tod des Türstehers Dag S. aus Vorpommern haben die Ermittlungen der Polizei zu ersten Erfolgen geführt. Am Freitag haben Beamte ein Wohnhaus in Neu Sallenthin auf Usedom durchsucht. Der Ort ist Teil der Gemeinde Heringsdorf.

Hintergrund ist ein Anfangsverdacht gegen eine dort lebende Deutsche. Sie soll kurz vor dem Tod von Dag S. mit ihm zusammen gewesen sein. Das hat sich laut Staatsanwaltschaft aus einer Vernehmung ergeben, zu der die Frau zunächst als Zeugin bestellt worden war.

Polizei geht nicht von Kapitalverbrechen aus

Für weitere Untersuchungen ist das Fahrzeug der Dame beschlagnahmt worden. Festgenommen wurde die Frau nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang jedoch nicht. Begründung: Die Ermittler gehen nicht mehr von einem Kapitalverbrechen wie Mord aus, sondern von fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge.

Derzeit gebe es aber ausdrücklich nur einen Anfangsverdacht, der erst durch weitere Untersuchungen untermauert werden müsse. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass Dag S. in Polen gestorben ist. Die Behörden beider Länder arbeiten eng zusammen.

Dag S. war Türsteher in namhaften Diskotheken

Dag S. war am Mittwoch tot in der Nähe von Swinemünde an einer Schnellstraße nach Stettin gefunden worden. Der 60-Jährige, der aus Greifswald stammt, war Inhaber einer Sicherheitsfirma auf Usedom und durch seine Tätigkeit als Türsteher namhafter Diskotheken und Bars weit über die Insel hinaus bekannt.

