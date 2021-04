Rostock

Zu große Abhängigkeiten von noch zu wenigen Herstellern, so begründet der Gesundheitsminister von MV, Harry Glawe (CDU), seinen Vorstoß, eine Million Impfdosen vom russischen Impfstoff Sputnik V zu bestellen – noch vor der möglichen EU-Zulassung.

Das aber vor allem beunruhigt einige Leser, die zu dem Thema diskutieren. Denn: Eine Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde (Ema) zu dem Vakzin steht noch aus. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit Russland über etwaige Lieferung des Sputnik-Impfstoffs reden. Bedingung ist eine EU-Zulassung.

Leser-Umfrage: Würden Sie sich mit dem russischen Sputnik-Impfstoff impfen lassen?

Für OZ-Leser Sven Sprenger zeichnet sich hier eine regelrecht „traurige“ Entwicklung ab, so sagt er es, „dass man in der EU nicht daran denkt, Sputnik V zu beschaffen, und sich von Astrzeneca an der Nase rumführen lässt und erst jetzt über die Beschaffung in Deutschland nachdenkt. Schlechte Erfahrungen mit russischen Vakzinen hat man in einem Teil Deutschlands ja nun nicht gemacht. Ich erinnere an die Polio-Impfkampagne 1960. Schade nur um die Zeit und das Vertrauen in die EU, die man jetzt im Kampf gegen Covid-19 verloren hat.“

Tom Börner erinnert: „Wir in der DDR haben nur Impfstoffe von den Russen bekommen, und uns ging es immer gut.“ Ulf Ulfson sieht es so: „Während Spahn noch zögerlich verhandelt, macht Glawe Nägel mit Köpfen.“ Daniel Baumberger unterstreicht: „Endlich mal eine vernünftige Entscheidung der Gesundheitsminister.“ Hermann Steiner ist überzeugt. „Richtig so. Politische Differenzen haben da nix zu suchen. Es geht allein um den Schutz der Einwohner.“

Kritik an Glawes Sputnik Plan: „Das ging gehörig schief“

Manuela Witt indes warnt vor genau dieser politschen Abhängigkeit. „Na dann muss Deutschland wieder kleinlaut werden und die Klappe halten. Sonst gibt es Sanktionen.“ Auch Tilo Bladt weist auf eine mögliche Problematik hin. „Impfstoff zu bestellen ist eine Sache. Aber hier zugelassen bekommen, eine andere. Nachher wurde bestellt, und das Serum darf nicht gespritzt werden.“ Detlev Göllner notiert: „In Russland wird der eigene Impfstoff nicht angenommen, in die Slowakei wird gepanschter Sputnik V geliefert, die internationalen Standards für die Zulassung sind immer noch nicht erfüllt und wir wollen das kaufen?“

René Domke fragt: „Wie viele Einwohner hat MV noch mal? 1,6 Millionen. Sputnik für alle? Und wenn die Zulassung nicht oder nicht rechtzeitig kommt? Dann verzichten wir auf anderen Impfstoff oder warten auf ein monatelanges Zulassungsverfahren? Wenn die Meldung irgendwen beruhigen sollte, dann ging der Plan gehörig schief. Aktionismus vorgaukeln und am Ende sind wieder die anderen schuld. Das kennen wir schon.“

Skeptisch äußert sich auch Susanne Rüge. „Solange Sputnik V nicht zugelassen ist, werde ich ihn mir nicht spritzen lassen. Wo sind die Berichte über mögliche Nebenwirkungen in den Ländern, wo er schon eingesetzt wird? Die ersten Studiendaten sind erst Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Und die Zulassung wurde erst kürzlich beantragt.“ Bisschen viel Vorschusslorbeeren für Russland, findet Rüge. Das könne man mit auch nicht mit DDR-Zeiten vergleichen. Olaf Pohl dazu: „Also keine amerikanischen Impfstoffe haben wollen, weil angeblich Bill Gates da Nanobots implementiert hat, aber sich auf den russischen Impfstoff mit Namen Sputnik V freuen, das entbehrt nicht einer gewissen Komik.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Uneins sind auch viele Leser in der Frage, ob sie sich mit dem Vakzin immunisieren lassen würden. Mohammed Al-Gassem sagt: „Auf keinen Fall. Diktatorische Regime verfälschen immer die Tatsachen und erlauben keiner Institution, neutral und unabhängig zu agieren. Und sie sehen immer, dass jede Kritik an ihren Produkten eine direkte Bedrohung für sie darstellt.“ Und Sven Röger meint: „Wenn er ausreichend getestet wurde, und alle Ungereimtheiten der russischen Angaben über den Impfstoff aus dem Weg geräumt wurden, dann schon.“

Von Juliane Lange