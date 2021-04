Rostock

Mecklenburg-Vorpommern hofft im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf deutlich mehr Impfstoff als bisher angenommen. Er habe eine Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V bestellt, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Ab Mai rechne er mit Lieferungen. Bestenfalls soll der Impfstoff bald in MV hergestellt werden.

Am Donnerstag hat Glawe den Vertrag über die Impfstofflieferung unterzeichnet, wollte ihn dann „nach Moskau schicken“. Im Vorfeld habe es bereits dreimal Verhandlungen mit den Russen über eine Lieferung von Sputnik V gegeben. Die Kosten für die eine Million Dosen lägen bei rund zehn Millionen Euro, die der Bund tragen müsse.

Mediziner: Sputnik V „ein guter Impfstoff“

Der Impfstoff gilt in der Wissenschaft als hochwirksam gegen Corona/Covid 19, ist allerdings noch nicht in der EU zugelassen. Viele Experten fordern Fairness gegenüber dem Vakzin aus Russland, einem Land, mit dem es politisch viele Differenzen gibt.

„Sehr gut“, kommentiert Prof. Emil Reisinger, Infektiologe an der Universität Rostock, die Bestellung des Landes. „Sputnik ist aus wissenschaftlicher Sicht ein guter Impfstoff.“ Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock, hat die Sputnik-Offensive seit Langem gefordert: „Es ist Zeit, sich hier von ideologischen Diskussionen zu verabschieden.“ MV sollte seine guten Verbindungen nach Russland nutzen.

Glawe: Impfstoff wird auch im kommenden Jahr gebraucht

Das sieht auch Glawe so. „Wir werden einen Vertrag schließen und sind interessiert an langfristigen Kooperationen mit Russland“, erklärt der Minister. Wichtig sei, dass so viel wie möglich gegen Corona geimpft werde. Im Mai, Juni rechne er mit Lieferungen von Sputnik V aus Russland.

„Wir gehen davon aus, dass der Impfstoff auch im kommenden Jahr gebraucht wird“, so der Minister. Nach Bayern hat auch Brandenburg angekündigt, Sputnik V ordern zu wollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will nun „bilateral“ mit Russland reden.

In der Landesregierung kann man sich offenbar noch mehr vorstellen. Es werde geprüft, „ob im Land ansässige Firmen eine Abfüllung oder Produktion ermöglichen können“, so der Minister. Dazu sei man mit zwei Firmen im Gespräch. MV müsse sich aus Abhängigkeiten von wenigen Herstellern befreien. Nach OZ-Informationen erwägt das Land sogar, den Impfstoff auch zu kaufen, sollte der Bund auf der Bremse stehen.

Bis Ende April 180 000 Impfdosen erwartet

Der Sputnik-Vertrag macht Hoffnung auf ein höheres Impftempo in MV. Bis Ende April erwarte das Land rund 180 000 Impfdosen der Hersteller Biontech, Moderna, Astrazeneca sowie Johnson & Johnson, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Hausärzte sollen zunehmend eingebunden werden.

Am Freitag trifft sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Landräten und Medizinern, um über eine Verbesserung der Impfkampagne zu beraten. Zuletzt war sie nicht zufrieden. Aktuell sind 12,5 Prozent der Menschen hier ein-, 5,3 Prozent zweimal geimpft.

Von Frank Pubantz