Das Landeskabinett hat am Dienstag entschieden, sich eine Option auf den russischen Impfstoff Sputnik V zu sichern. Zudem ging es in den Beratungen um die aktuelle Corona-Lage in MV: Mit Sorge blickt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf die steigenden Fallzahlen. Im Livestream hat sie über die Ergebnisse berichtet.