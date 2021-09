Schwerin

Das Staatliche Museum Schwerin schließt von kommender Woche an für mehr als zwei Jahre wegen größerer Umbauarbeiten. Für 6,25 Millionen Euro soll das Galeriegebäude am Alten Garten zwischen Schloss und Mecklenburgischem Staatstheater umfassend modernisiert werden, wie das zuständige Finanzministerium mitteilte.

Den größten Teil der Arbeiten bezahlt demnach die Dorit & Alexander Otto Stiftung. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine Sachspende in Form der Bau- und Planungsleistungen. Das Land steuere für die Baumaßnahmen weitere 1,25 Millionen Euro bei. Neben der Modernisierung der Besucherbereiche wie Museumsshop, Kasse und Café sollen durch Umwandlung von Depots zusätzliche Ausstellungsflächen gewonnen und ein neues Treppenhaus geschaffen werden.

Abschied vom „Alten Museum“

Ursprünglich sollte das Museum bereits im Frühjahr 2021 geschlossen und im Sommer 2023 wiedereröffnet werden. Das hat sich – unter anderem wegen notwendiger Abstimmungen mit der Denkmalpflege, so ein Ministeriumssprecher – auf den Herbst verschoben. Die Arbeiten würden sich entsprechend verschieben. Die Wiedereröffnung ist 2024 geplant.

An diesem Sonntag soll der Abschied vom „Alten Museum“ gefeiert werden. Angekündigt sind Führungen zu den Alten und Neuen Meistern sowie die Ausstellung „Verführung Licht“ und „Zeit der Stille“, außerdem Gespräche über Kunst und spielerische Aktionen.

29.09.2021, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Die Restauratorinnen Claudia Köhler (r) und Paulina Jescheniak (l) verpacken eine chinesische Vase aus der Zeit zwischen 1573 und 1619 für den Transport aus dem Depot des Staatlichen Museums. Quelle: Jens Büttner

„In Bewegung sind wir auch während unserer Schließzeit“, erläuterte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko Zinnow. Anstelle eines tatsächlichen Rundgangs durch die Sammlungen des Museums soll es digitale Alternativen wie Hörspiele, kurze Filme und regelmäßige Posts auf Social Media-Plattformen geben.

Wichtige Kunstwerke der Schweriner Sammlung auf Reisen

Einige wichtige Kunstwerke der Schweriner Sammlung sollen auf Reisen gehen. „So wirbt Nashorn Clara für Schwerin in 2022 in Amsterdam und das Gemälde „Lot und seine Töchter“ des großen Malers Peter Paul Rubens wird bis zur Wiedereröffnung in Schwerin in die Schausammlung der Staatsgalerie Stuttgart integriert“, so Zinnow. „Auch unsere berühmten Knaben von Frans Hals sind ab Ende 2023 in einer internationalen Ausstellung zu dem Künstler in London und Amsterdam zu sehen.“ Vorbereitet werde zudem eine Ausstellung niederländischer Gemälde und kunsthandwerklicher Objekte im Schloss Schwerin ab Sommer 2022.

Von RND/dpa