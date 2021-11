Rostock

Die Ernte ist eingeholt, die Lauben sind winterfest gemacht. In den Kleingärten in Rostock kehrt Ruhe ein. Nicht aber im Verband der Gartenfreunde. Denn der Streit um den Kurs des größten Kleingartenverbandes in MV eskaliert weiter – und beschäftigt nun sogar die Staatsanwaltschaft Rostock. Dort laufen Ermittlungen gegen die Geschäftsführerin des Verbandes und Mitglieder des Vorstandes. Der Vorwurf: Untreue im Amt.

„Ja, es gibt eine Anzeige – und ja, wir prüfen die Vorwürfe gegen mehrere Personen“, bestätigte Oberstaatsanwalt Harald Nowack jetzt der OZ. Es gehe um mehrere angebliche Verfehlungen. Ob und wie viel an den Anschuldigungen dran sei, können die Ermittler noch nicht sagen. Doch sollte sich bewahrheiten, was die Kläger sagen, könnte es für alle 15 000 Kleingärtner in der Hansestadt teuer werden. Vorstandschef Matthias Schreiter weist die Vorwürfe bereits ausdrücklich zurück.

Krach seit Jahren

Seit Jahren rumort es hinter den Kulissen des Verbandes. Eine Gruppe von Vereinsvorsitzenden um Günter Zschau, den Vater der neuen SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Zschau, kritisiert den Dachverband immer wieder scharf. „Das Problem ist, dass sowohl der Vorstand als auch unsere Geschäftsführerin nur rumwurschteln“, sagt Zschau Senior. „Die sind hauptsächlich damit beschäftigt, Pachtverträge zu verwalten.“ Zukunftskonzepte, Lobbyarbeit – zum Beispiel im Rahmen der Stadtplanungen – oder auch Hilfe für Vereine mit Problemen – Fehlanzeige. „Das gibt es seit Jahren nicht mehr.“

Bereits 2019 werben Zschau (Vorsitzender der Anlage „Friedtied III“) sowie seine Mitstreiter unter den Vorsitzenden – Doreen Wall („Barnstorf“), Eckart Hübner („Oslo“), Arno Priebe („Helsinki“) und Benno Winter („Am Moor“) – für Reformen. Sie monierten Verstöße gegen die Satzung des Verbandes, beklagten angebliche Vorstöße gegen das Haushaltsrecht. Zu einer großen Aussprache kam es nicht – wegen der Pandemie. Sorge bereitet den Kritikern vor allem die Stadtentwicklung: Am Groten Pohl in der Südstadt, in Evershagen – an vielen Orten Rostocks weichen Kleingartenanlagen Bauvorhaben. Der Verband leiste zu wenig Widerstand, bringe sich zu wenig in die Diskussionen der Stadtpolitik ein.

Gehaltserhöhungen und teure Verträge

Das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte für die „Rebellen“ nun die Finanzlage des Verbandes: Die Kosten für Rechtsangelegenheiten sind gestiegen, auch für das Personal. Und der geplante Neubau einer Verbandszentrale in der KTV soll auch Hunderttausende mehr kosten. Mittlerweile sind fast 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Geld, das am Ende alle Kleingärtner zu zahlen haben. In Form höherer Mitgliedsbeiträge.

Erst im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Verband sich neue Rechtsberater für Streit- und Pachtfragen gesucht hat: Robert Kröger, der Landesvorsitzende der Kleingärtner, arbeitet nun als Anwalt für den Stadtverband. Ebenso engagiert wurde eine Kanzlei, in der auch der Stadtverbandsvorsitzende Matthias Schreiter als Anwalt arbeitet. Beides haben die „Gartenfreunde“ bestätigt, ebenso die auf 16 000 Euro per annum gestiegenen Kosten.

„Die Personalkosten steigen sogar von 150 000 Euro pro Jahr plötzlich auf 180 000 Euro“, sagt Zschau. Ein Grund: Angeblich sei der Geschäftsführerin eine Gehaltserhöhung von 1000 Euro pro Monat genehmigt worden. Und: Der Vorstand habe May auch ein Fernstudium bezahlt – aus Mitgliedsbeiträgen. 15 000 Euro soll die Geschäftsführerin für die persönliche Weiterbildung erhalten haben. Aus Sicht von Zschau geschah all das unrechtmäßig: Er wirft den Verbandsoberen Untreue vor, hat die Justiz eingeschaltet. Die Ermittlungen der Kripo sind abgeschlossen, der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Vorstand: Alles lief rechtmäßig

Vorstandschef Matthias Schreiter hält das Vorgehen des Vorstandes für rechtmäßig: „Im Interesse des Verbandes ist eine Qualifizierung insbesondere unserer Geschäftsführerin in rechtlichen Fragen ein besonderes Anliegen. Um dies zu unterstützen, haben wir zur Sicherstellung eines Skontos in Höhe von zehn Prozent der Studiengebühren, der Geschäftsführerin ein Darlehen gewährt. Der erweiterte Vorstand hatte darüber Kenntnis, keine Einwände erhoben und den Haushaltsplan bestätigt“, sagt er.

Zur Gehaltserhöhung äußert er sich hingegen nur wie folgt: „Die Gehaltsfragen der Geschäftsführerin wurden im Rahmen der Nichtöffentlichkeit der erweiterten Vorstandssitzung vollständig erörtert und bestätigt. Eine öffentliche Diskussion über Gehaltsfragen kommt nicht in Betracht.“ Schreiter weiter: „Der geschäftsführende Vorstand hat zu allen Vorwürfen sowohl im Vorfeld als auch in seinen Geschäftsberichten ausführlich Stellung bezogen und diese zurückgewiesen.“ Eine breite Mehrheit der Vereinsvorsitzenden habe den Vorstand daraufhin entlastet.

Das Ende der Gemeinnützigkeit?

Zschau sieht das skeptisch: Der Verband drohe Verluste zu machen. Sollte die Staatsanwaltschaft seiner Argumentation folgen, drohe dem Verband sogar der Verlust der Gemeinnützigkeit. „Dann kann die Stadt den Generalpachtvertrag kündigen – und mit unseren Flächen binnen kürzester Zeit machen, was sie will.“ Dann, so Zschau, seien nicht nur einige wenigen Anlagen in Gefahr. Viele Vorsitzende würden dieses Risiko unterschätzen. „Rostock braucht Land – für Wohnungsbau, für die Wirtschaft.“

Und noch einen Verdacht hegen Zschau, Wall, Hübner, Priebe und Winter: „Der Vorstand drängt darauf, dass auch seine Ämter nicht länger Ehrenämter sein sollten – sondern bezahlte Jobs. Das würde uns pro Stelle mindestens 70 000 bis 80 000 Euro im Jahr kosten.“ Für jede Parzelle wären dann rechnerisch vier bis fünf Euro mehr Pacht pro Jahr fällig. „Und wofür? Damit unsere Sorgen weiter ignoriert werden?“, fragt Doreen Wall.

