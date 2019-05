Stralsund

Das Bürgerbüro des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Eric Holm in der Mariakronstraße und die Vereinsgaststätte „ Volkshaus“ in der Gartensparte „ Vogelsang“ in Stralsund sind in der Nacht zum Dienstag von Unbekannten heimgesucht worden. Die Polizei spricht von Sachbeschädigung und geht davon aus, dass die Taten in Zusammenhang stehen. Im „ Volkshaus“ will die Partei Alternative für Deutschland am heutigen Mittwoch ihre Wahlabschlussveranstaltung abhalten.

Am AfD-Bürgerbüro wurden Graffiti gesprüht, so der Schriftzug „Nazis raus“ in einer Größe von zwei mal zehn Metern. Gefunden wurden Aufkleber „Nein zur AfD“ und „Refugees Welcome“. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Whiskey-Flaschen gestohlen

Im „ Volkshaus“ wurden Terrassenmöbel beschädigt und zwei Fenster aufgebrochen, über die die Täter ins Innere gelangten. Hier, wie an der Hausfassade, wurden großflächig politisch motivierte Schriftzüge, Antifa-Symbole und Aufkleber angebracht und zudem fünf Flaschen Whiskey entwendet. Schaden hier: etwa 10 000 Euro.

Leif -Eric Holm sprach in einer Stellungnahme davon, dass die linksextreme Szene offenbar jede Hemmung verloren habe. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen können sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/55 82 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Jörg Mattern