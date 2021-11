Fotograf Guido Karp hat Stars wie Robbie Williams und Helene Fischer abgelichtet. Mit „Princess for one day“ setzt er Frauen in Szene. In Rostock veranstaltet er exklusiv für OZ-Leserinnen ein besonderes Shooting: Karp holt drei Generationen – Oma, Mutter und Tochter – für ein Bild vor die Kamera. Den Termin können Sie hier bei uns gewinnen.