„May the force be with you“ - „Star Wars“-Fans feiern am 4. Mai: Austellung in Dassow wächst weiter

Für „Star Wars“-Fans ist der 4. Mai ein ziemlich besonderer Tag. Dort wird die Saga gefeiert. 30 Filmsets dieser sind in „normalen“ Zeiten in Dassow (Nordwestmecklenburg) zu sehen. Die Macher der Ausstellung „Outpost One“ hoffen auf eine baldige Öffnungen und wollen erneut Anhänger aus ganz Deutschland begrüßen.