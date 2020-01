Dassow

Der Außenposten Nummer 1, Outpost One, steht in Nordwestmecklenburg, in Dassow. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres ist das Fan-Art-Star-Wars-Museum Outpost One für Gäste in dem kleinen Ort zwischen Grevesmühlen und Lübeck geöffnet. Auf rund 1300 Quadratmetern stehen gut 30 nachgebaute Set-Szenen aus der weltbekannten Star-Wars-Saga. Dazu etwa 70 lebensgroße Figuren sowie Raumschiffe und Fahrzeuge.

Spiritus Rector ist Marc Langrock, Star-Wars-Fan und Hamburger Anwalt, der in einem Ortsteil von Dassow lebt. Warum Besucher des Hauses nicht selbstständig durch die Ausstellung gehen können, sondern nur geführt, erklärt der 49-Jährige im Gespräch mit Mads-Reportern der 9. Klasse der Regionalen Schule Dassow.

Wie kamen Sie auf die Idee, so eine Ausstellung aufzubauen?

Star Wars kenne ich seit meiner Kindheit. Mich hat die Geschichte seitdem nicht mehr losgelassen und ich habe jahrzehntelang alles gesammelt, was mit Star Wars zu tun hat. Irgendwann hatte ich den Drang, viele Sammlerstücke für Fans aufzustellen. Es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis der passende Ort gefunden wurde.

Wie kamen Sie auf den Namen Outpost One?

Die Ausstellung sollte einen kurzen, knackigen, persönlichen und einmaligen Titel tragen.

Woher bekommen Sie Ihre Ausstellungsstücke?

Aus der ganzen Welt, von Braunschweig bis Los Angeles. Ich profitiere natürlich von einem Fan-Netzwerk, das ist das Wichtigste. So ein Netzwerk hat auch noch andere Vorteile. Zum Beispiel kam zu Beginn der Arbeiten am Museum der Kunstmaler Leath Al-Bayati aus dem benachbarten Selmsdorf vorbei und meinte, an die Wände müsse Farbe kommen, um eine gewisse Tiefe zu erzeugen. Und schon war er dabei, erste Skizzen zu entwerfen. Nun gestaltet er nach und nach alle Hintergründe.

Am 12. Januar kommt der Star-Wars-Schauspieler Christopher Patrick Nolan zur Autogramm-Stunde ins Outpost One. Wie haben Sie das geschafft?

Auch hier entstand der Kontakt über die Fan-Gemeinde. Im Fall von Christopher Patrick Nolan haben wir Unterstützung vom Projekt X1 aus Fulda in Hessen erhalten – die Jungs sind auf einschlägigen Messen und dort werden Kontakte geknüpft, auch zu Schauspielern.

Wer produziert die Exponate?

Die Figuren werden in Auftrag gegeben, sie sind aus unterschiedlichen Materialen aufgebaut, auch die Kulissen und Requisiten. Das reicht von Stahl über Holz bis Kunststoff.

Welche Ausstellungsstücke sind die größten?

Die Raumschiffe Tie Interceptor und Tie Fighter.

Benötigen Sie eine Lizenz von den Rechteinhabern von Star Wars?

Wir haben die Erlaubnis bekommen, das Museum als Fan-Projekt zu betreiben.

Im Dezember des vergangenen Jahres kam der 9. Teil der Star-Wars-Reihe in die Kinos: Der Aufstieg Skywalkers. Haben Sie einen Lieblingsteil?

Die Episode 5: Das Imperium schlägt zurück.

Wenn Sie im Star-Wars-Universum leben könnten, auf welcher Seite der Macht stünden Sie?

So eine Überlegung habe ich noch nie angestellt. Ich kann Realität und Fiktion gut unterscheiden.

Warum kommt man als Gast nur mit einem Guide durch die Ausstellung?

Wir haben keine Absperrungen vor den Ausstellungsstücken. Damit nichts passiert, werden Besucher geführt.

Was sagt Ihre Familie zu Ihrem Projekt?

Meine Frau ist hier Geschäftsführerin, meine jüngste Tochter findet bislang Einhörner noch interessanter, die ältere ist hier auch Tour­guide, mein Sohn ist noch zu jung. Es sind also alle intensiv dabei.

Adresse & Öffnungszeiten Adresse: Travemünder Weg 20, Dassow Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 bis 19 Uhr Sonnabend und Sonntag 11 bis 19 Uhr Eintritt: Kinder 12 Euro Erwachsene (ab 14 Jahre) 19 Euro Internet: outpost-one.de

