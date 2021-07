Balm

Das Gras auf den Bahnen steht dicht und saftig. Die Grüns sind schnell und gleichmäßig gestutzt. Der Platz mit seinen leichten Hügeln, Kieferwäldchen und Blick aufs Wasser im Hinterland der Insel Usedom ist landschaftlich ohnehin äußerst reizvoll.

Balm ist vorbereitet auf den Start der OZ-Golftour 2021 am 31. Juli. Erstmals findet ein Turnier der beliebten Serie, die OSTSEE-ZEITUNG, Landesgolfverband und MV-Wirtschaftsministerium gemeinsam als Partner austragen, damit auf Usedom statt: „Wir freuen uns sehr, Gastgeber für den Start zu sein und uns den vielen starken Spielern zu präsentieren“, sagt der Geschäftsführer der Anlage „Balmer See“, Bernd Heselhaus.

Zwei Turniere und eine Gesamtwertung

Zwei Turniere mit Gesamtwertung wird es in diesem Jahr auf der OZ-Golftour geben. Neben dem Auftakt auf Usedom ist das Finale für den 23. Oktober in Wittenbeck bei Kühlungsborn geplant. „Das ist ein Turnier weniger als vor der Pandemie üblich, aber es war uns wichtig, die Veranstaltung nach der Pause erst mal wieder auf die Beine zu stellen – und wir können unseren Gästen dafür zwei der schönsten Plätze in Mecklenburg-Vorpommern bieten“, freut sich OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff. Auch eine große Abschluss-Gala soll im Herbst 2021 über die Bühne gehen, der Ort wird noch bekanntgegeben.

Die Organisation für das Event verlief relativ kurzfristig, weil lange nicht klar war, in welcher Form Veranstaltungen in Corona-Zeiten stattfinden können. Nun ist aber alles klar – und auch die Leistungsträger der vergangenen Jahre sind motiviert: „Schön, dass es die Serie wieder gibt. Denn sportlich ist sie wegen der guten Besetzung so viel wert wie eine Landesmeisterschaft“, schätzt Henriette Sohns ein, die die OZ-Tour bei fünf Austragungen schon zwei Mal gewinnen konnte und damit im Damen-Bereich Rekordsiegerin ist.

MV-Golfpräsident Rüdiger Born. Quelle: Lilienthal Dietmar

„Wollen eine starke Mannschaft nach Balm schicken“

Bei den Herren hat Christian Wißotzki vom Ostsee Golfclub Wittenbeck mit ebenfalls zwei Titeln die meisten Gesamtsiege eingeheimst. Auch er spürt schon die Vorfreude: „Leider muss ich beim ersten Turnier in Balm noch wegen einer leichten Verletzung passen. Aber wir geben alles, um eine starke Mannschaft nach Usedom zu schicken“, sagt der 36-Jährige. Da er als Sportkaufmann und einer der besten Golfspieler von MV selbst auf der Anlage in Wittenbeck arbeitet, freut er sich besonders, dass „sein“ Platz Finalort der Tour sein wird.

MV-Golfpräsident Rüdiger Born sieht beste Voraussetzungen für eine gute Serie. Der Golfsport im Land sei bis jetzt relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. „Golf ist ein Sport an der frischen Luft mit viel Abstand und in diesen Zeiten ideal zu betreiben. Zum Glück konnten wir das den Entscheidungsträger auch deutlich machen. Deshalb waren die Plätze nur während des ersten Lockdowns für einen Monat geschlossen“, betont Born.

18 000 Golfspieler in den Clubs von MV – so viele wie nie zuvor

Die Clubs im Landesverband hätten deshalb keine Spieler verloren beziehungsweise hätten Abgänge mit vielen Neuzugängen kompensieren können. Mit derzeit 18 000 Mitgliedern steht MV so gut da wie nie zuvor. Im Jahr 2000 spielten nur 1000 Männer und Frauen organisiert in einem der Clubs. Zur Wahrheit gehört aber auch: Nur die Hälfte der Mitglieder wohnt tatsächlich im Nordosten. Die andere Hälfte lebt in einem anderen Bundesland, kommt aber regelmäßig zum Spielen her.

Neue Anlagen? Binz, Peenemünde und Darß im Gespräch

17 Golfanlagen gibt es in MV. Noch keine musste seit ihrer Gründung aufgeben. „Einige Betreiber investieren nun auch wieder“, betont Born. So werde in Hohen Wieschendorf bei Wismar der komplette Platz wieder erneuert. Wittenbeck habe den Bauantrag für ein neues Klubhaus samt Ferienwohnungen gestellt und Balm renovierte sein Restaurant. Anzeichen, dass eine neue Golfanlage an der Ostsee hinzukomme, gibt es laut Born aber derzeit nicht: „Binz, Peenemünde oder der Darß sind ja immer im Gespräch. Aber da gibt es noch keine konkreten Vorstöße“, so der Golf-Präsident.

Für die Landesregierung ist Golf ein interessanter Wirtschaftsfaktor: Etwa 250 Millionen Euro Wertschöpfung werden laut Schätzungen von Branchen-Experten jährlich auf den 17 Golfanlagen in MV erzielt. Etwa 150 000 Touristen kommen extra für einen Golf-Urlaub ins Land. Rund 600 Jobs sind auf den Golfplätzen entstanden: „MV ist ein Golfland. Der Sport zieht kaufkräftige Klientel und auch ausländische Touristen – und kann so für gute, dauerhafte Arbeitsplätze sorgen“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Sein Haus sei deshalb Partner der OZ-Golftour – weil die Serie den Golfsport und die Anlagen in MV in angenehmer Atmosphäre noch bekannter mache und daraus viele interessante Projekte entstehen könnten.

Info: Für den Start der OZ-Golftour am Samstag, 31. Juli, um 11 Uhr in Balm gibt es noch freie Startplätze. Anmeldungen und Auskünfte bei Frau Kerstin Haufler unter vertrieb@ostsee-zeitung.de

Von Alexander Loew