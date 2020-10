Starker Anstieg bei Corona: So kann MV einen neuen Lockdown verhindern

Rostock

Corona-Angst in Deutschland: Innerhalb von 24 Stunden gab es bundesweit 4058 Neuinfektionen – ein Wert wie im April, als die Republik noch im Lockdown verharrte. Deshalb wird nun auch in MV diskutiert, welche Maßnahmen rasch ergriffen werden könnten, um ein erneutes Herunterfahren kompletter Bereiche zu vermeiden.

Eine Übersicht der wichtigsten Punkte.

Corona-Ampel

„Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat mit der strikten Corona-Ampel, die schon bei 10 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen auf gelb springt, ein gutes Frühwarnsystem. Die Ampel verpflichtet Landkreise und kreisfreie Städte dazu, vor Ort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um wieder in den grünen Ampelbereich zu kommen.

Die Landesregierung wird die Entwicklung bis zum nächsten MV-Corona-Gipfel am 20. Oktober genau beobachten und dann gegebenenfalls reagieren“, betont der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue ( SPD). Ziel sei es, „einen weiteren landesweiten Lockdown unbedingt vermeiden“.

Seit Donnerstag steht die Corona-Ampel in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte (15,4) und Vorpommern-Greifswald (15,2) sowie in Rostock (10,1) auf gelb.

Einzelhandel

Mit der Maskenpflicht gilt im Einzelhandel eine grundlegende Vorsichtsmaßnahme bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr. „Diese Maßnahme ist nie aufgehoben worden. Insofern ist der Handel von vornherein gut gerüstet, sollten die Ansteckungszahlen auch in MV steigen“, sagt der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, Tino Beig.

Der Vize-Präsident der Industrie und Handelskammer zu Rostock, Torsten Grundke, sieht noch reichlich Potenzial, um den Einzelhandel vor einem erneuten Lockdown zu schützen. „Sollten die Zahlen auch in MV stark ansteigen, brauchen wir eine generelle Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum wie zum Beispiel in Fußgängerzonen“, sagt Grundke. Zusätzlich könnte in Geschäften und Märkten wieder verstärkt auf die Einhaltung der Abstände geachtet werden. Auch eine Begrenzung der Anzahl der Kunden in den Geschäften, die es während der ersten Corona-Welle ebenfalls schon gegeben hat, sei denkbar.

Schule und Kita

Auch in Schulen und Kindergärten gibt aus Sicht von Experten noch Potenzial, die Hygienestandards zu verbessern, ehe die Einrichtungen erneut schließen müssten. „Was wir in MV noch nicht eingeführt haben, ist die Mundschutzpflicht während des Unterrichtes“, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes Bildung und Erziehung, Michael Blanck. Allerdings sei dies im Unterricht eine große Einschränkung.

Blanck regte an, den Schulen die Entscheidung zu überlassen, in wie viele voneinander getrennte Gruppen sie ihre Klassen einteilen. „An einigen Schulen sind die Gruppen sehr groß“, kritisierte er. Beispielsweise bilden alle Schüler der Klassen 1 bis 4 eine Gruppe. Dies ist von der Landesregierung in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern festgelegt worden. In den Kindergärten könnten Gruppen wieder verkleinert und stärker voneinander getrennt werden.

Arbeitsplatz

Eine flächendeckende Mundschutzpflicht am Arbeitsplatz, besonders in Großraumbüros, gibt es nicht. Bisher gelte für den Arbeitsplatz eine Hygieneregelung, die die Bundesregierung vorgelegt hat. „Weitergehende Regelungen über die Sars-CoV-2 Arbeitsschutzregel hinaus sind derzeit nicht geplant“, sagte die Sprecherin von Gesundheitsministerin Harry Glawe ( CDU), Wiebke Wolf. In dem Papier werden dennoch verschiedene Maßnahmen empfohlen. Die kommunale Wohnunggesellschaft Wiro in Rostock hat ihren Mitarbeitern auf den engen Fluren als erstes Unternehmen in MV eine Maskenpflicht verordnet.

Tourismus

Sollten weitere, große Teile Deutschlands aufgrund steigenden Infektionszahlen zum Risikogebiet erklärt werden, würden viele Hotels und Restaurants automatisch in einen Quasi-Lockdown gehen, weil Gäste aus diesen Regionen MV nicht mehr besuchen dürfen, ohne dass sie einen negativen Coronatest vorgelegt und sich anschließend trotzdem in Quarantäne begeben haben.

Der nächste Ausfall von Gästen in Größenordnungen steht bereits an. Viele Berliner wollten ihre Herbstferien ab Montag im Land verbringen. Sie fallen nun als Gäste aus, nachdem der Inzidenz-Wert für ganz Berlin am Donnerstag auf einen Wert von 52,8 gestiegen ist und damit über der kritischen 50er-Marke liegt.

„Niemand kann einschätzen, wie es ausgehen wird, aber die Entwicklung ist beängstigend“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. Auch Gäste aus Bremen oder Ruhrgebiets-Städten wie Hamm und Hagen dürfen nur noch mit Corona-Attest anreisen und müssen dann die ersten fünf Tage ihres Urlaubs in Quarantäne verbringen.

Sport

Während des Lockdowns waren beispielsweise Fitnessstudios lange geschlossen. Die Betreiber stellen sich darauf ein, Geräte noch häufiger zu desinfizieren und Abstände zwischen den Trainierenden zu vergrößern, um eine erneute Schließung zu verhindern. Gleiches könnten Vereine machen, um den Betrieb in Sporthallen aufrechtzuerhalten.

Bei Sport-Großveranstaltungen wie von Fußball-Drittligist Hansa Rostock oder Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves könnten Zuschauer-Zahlen wieder minimiert werden, bevor es zu Geisterspielen oder kompletten Absagen kommt.

Feiern

Bei Familienfeiern sind in MV 50 Gäste erlaubt, bei wichtigen Anlässen – Hochzeiten etwa – sogar 75. Diese Zahlen sollen gesenkt werden, sobald es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gibt. Bei Familienfeiern sollen dann nur noch zehn Gäste erlaubt sein.

Die Landesregierung will aber verhindern, dass Feiern wieder komplett verboten werden. Ein Lichtblick: Nachdem in MV von vergangenem Freitag bis Montag fast 100 Neuinfektionen gemeldet worden waren, lag die Zahl am Donnerstag „nur“ bei zwölf.

Von Benjamin Fischer, Gerald Kleine Wördemann, Alexander Loew