Starker Nebel über MV: Das war der Grund

Hiddensee/Rügen

Seit Tagen verschwinden die Insel Rügen und große Teile Mecklenburg-Vorpommerns hinter einer dichten Nebelwand. Auch am Mittwoch lagen noch Teile des Landes unter der Nebeldecke, während es vielerorts Stück für Stück wieder aufklarte.

„Die Insel Hiddensee, Wittow und weitere Flecken der Ostsee liegen weiterhin im dichten Nebel“, sagt NDR-Wetterexperte Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddense. Doch auf der soll sich über Nacht Stück für Stück auflösen.

Drei Faktoren führten zu starkem Nebel über MV

Was ist eigentlich der Grund für die graue Suppe? Ausschlaggebend seien drei Faktoren, die zusammenkommen müssen, sagt OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann. Es brauche feuchte Luft, die auf kalten Boden trifft. Außerdem muss es windstill sein, damit die Luft nicht weitergepustet wird. „Verstärkt wurde der Effekt, weil wir in den Tagen zuvor keine Wolken am Himmel hatten. So konnte die warme Luft ins Weltall entweichen und die oberen Bodenschichten stark abkühlen“, sagt Eixmann. Der kalte Boden führe zu Tröpfchenbildung in der feuchten Luft – und es entsteht Nebel. Auf See verläuft der Prozess noch etwas anders, wie Stefan Kreibohm betont. Dort sei warme, feuchte Luft auf die kalte Ostsee getroffen und habe so zu Nebel geführt.

„Diese Art von Nebel ist typisch für November, Dezember und das Frühjahr. Er kommt zwar nicht täglich vor, aber doch regelmäßig“, so Eixmann. Durch steigende Temperaturen an Land und eine sich ändernde Wetterlage auf See wird sich der Nebel über MV am Donnerstag wahrscheinlich komplett aufgelöst haben, sagen die beiden Experten voraus.

Von Alexander Müller