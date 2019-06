Rostock

Urlauber und Einheimische müssen ab sofort mit mehr Staus auf Autobahnen und Küstenstraßen in MV rechnen. Der Grund: der Beginn der Schulferien in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Der ADAC Hansa erwartet den ersten Urlauberansturm am kommenden Wochenende. Anfang Juli rollt dann die ganz große Welle an, wenn die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt starten.

Sechs Großbaustellen in Brandenburg

Auf den Autobahnen im Nordosten gibt es derzeit elf Baustellen mit insgesamt 43 Kilometern Länge. Autofahrer müssen sich in den Stoßzeiten auf Staus vor der Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke (A 19) und an der Behelfsbrücke über die eingesackte A 20 bei Tribsees einstellen. Die größte Staugefahr droht allerdings im Nachbarland Brandenburg. Allein sechs Großbaustellen gibt es derzeit aus Richtung Norden zwischen Wittstock und dem Berliner Ring. In der Gegenrichtung sind es sogar sieben. Eine weitere Großbaustelle befindet sich bei Hamburg. Dort wird die A 1 am Dreieck Hamburg-Süd und Kreuz Hamburg-Ost von Freitag bis Sonntag voll gesperrt. Der Grund ist ein Brückenabbruch.

Engpässe in MV sollen bald verschwinden

Die gute Nachricht: Einige der Engpässe auf den Autobahnen in MV sollen in den nächsten Tagen verschwinden, rechtzeitig vor dem Ferienbeginn in MV: Am Kreuz Wismar (A 20) sollen am 30. Juni die Umleitungs-Baken abgebaut werden. Ebenso werden die Bauarbeiten zwischen Tribsees und Grimmen-Ost und bei Güstrow Ende Juli abgeschlossen sein.

„Nicht anreisen, wenn alle anreisen!“

Ganz vermeiden lassen werden sich die Staus in der Hochsaison jedoch nicht. Hans Pieper, Pressesprecher vom ADAC Hansa, rät Folgendes: „Nicht dann anreisen, wenn alle anreisen.“ Die beste Zeit für die Anfahrt am kommenden Wochenende sei Samstag früh, die schlechteste Freitagnachmittag. Von Umwegen über Landstraßen rät er ab. „Die Dörfer und ländlichen Gebiete sind nicht für so viele Autos ausgelegt“, so Pieper. „Mit Pech dauert es noch länger“.

Hochphase Mitte Juli erwartet

Die meisten Touristen erwartet der Tourismusverband MV, wenn sich die Ferienzeiten der Bundesländer überlappen. Das sei ab Mitte Juli der Fall, wenn neben den Hauptmärkten für den MV-Tourismus – Berlin, Brandenburg und Sachsen – auch in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien beginnen, meint Tobias Woitendorf, stellvertretender Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Insgesamt rechne man mit weit mehr als vier Millionen Touristen in den Sommerferien.

Ferienkorridor entzerren!

„Wir plädieren seit vielen Jahren für die Entzerrung des Ferienkorridors auf 90 Tage“, sagt Woitendorf. „Das würde die Verkehrssituation in den Ferien spürbar verbessern.“ Bauarbeiten an Autobahnen künftig auf die Nebensaison zu verlegen, um Verkehr zu vermeiden, hält Woitendorf für keine gute Lösung: „Gutes Wetter für Touristen bedeutet eben auch gutes Wetter für Straßenbauarbeiten.

Gerald Kleine Wördemann / Flemming Goldbecher