Start für Corona-Schutzimpfungen - Schwesig besucht Seniorenheim

Nach Monaten der Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff beginnen am Sonntag in Deutschland und damit auch in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzimpfungen. Als erstes werden Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen geimpft. Menschen, die über 80 Jahre alt sind und häufig schon unter Krankheiten leiden, gelten bei einer Corona-Infektion als besonders anfällig für schwere Verläufe und sollen deshalb als erste immunisiert werden. Zudem werden zu Beginn auch Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal auf Intensivstationen der Kliniken geimpft.

Schwesig : „Der Impfstoff ist das Licht am Ende des Tunnels“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte unmittelbar nach Zulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer die Hoffnung auf ein absehbares Ende der Pandemie geäußert und zu einer breiten Annahme des Impfangebots aufgerufen. „Der Impfstoff ist das Licht am Ende des Tunnels“, sagte sie. Er biete die große Chance, Schritt für Schritt aus der Pandemie herauszukommen.

Start mit 10 000 Impfdosen

Zum Start der Schutzimpfungen sollen im Nordosten knapp 10 000 Impfdosen bereitstehen. Für Montag werden dann etwa 5000 und für Mittwoch weitere 14 625 Dosen erwartet. Mit der erwarteten Zulassung weiterer Impfstoffe anderer Pharma-Unternehmen wird eine deutliche Steigerung des Impftempos erwartet.

