StartUp „Lunch Vegaz“ kocht Bio-Essen für Schulen, Kitas und Büros in Vorpommern

Rothenklempenow

Früher gab’s hier Schnaps, heute werden vegane Bio-Gerichte gekocht, verpackt und verschickt. Auch der Schnaps aus der früheren Brennerei des Schlosses mag aus natürlichen Zutaten entstanden sein, gesünder ist das Essen, von dem dort nun täglich bis zu 3500 Portionen zubereitet werden, aber allemal.

Govinda Thaler hat diesen Ort entdeckt und hier sein StartUp-Unternehmen „Lunch Vegaz“ hochgezogen. In Rothenklempenow (Kreis Vorpommern-Greifswald), 650 Seelen, im äußersten Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Wer weite Himmel, hohe Kiefern und Einsamkeit mag, für den ist dies eine Gegend zum Verlieben.

Die Region ist flächenstark, aber strukturschwach. Kaum Handynetz, und an diesem Morgen ist sogar das Wasser abgestellt. Die Produktion in der alten Brennerei steht still. „Ohne Wasser kein Kochen“, sagt Thaler. Mittags kommt er mit seinem Team, zu dem inzwischen 22 Mitarbeiter gehören, zu einer Krisensitzung zusammen. Sie wollen überlegen, wie sie den Ausfall kompensieren können. Kunden wie Kindergärten, Schulen und ganze Bürogemeinschaften warten irgendwann vergeblich auf ihre Mahlzeiten, wenn das Wasser nicht bald wieder da ist.

Sparkasse und Bürgermeister waren sofort dabei

Thaler hat in Rothenklempenow das aufgebaut, wovon in der Landesregierung und in den Landratsämtern oft gern geträumt wird, wenn es um die Perspektiven von Mecklenburg-Vorpommern in einer sich rasant digitalisierenden Welt geht. Wenn hier erst einmal, heißt es in den Ämtern dann, überall Glasfaser in der Erde liegt und das Internet richtig schnell ist, dann würden die Gründer der Großstadt überdrüssig werden und einen entspannten Place to be auf dem Land suchen. Mehr Grün, mehr Raum, weniger Stress, geringere Lebenshaltungskosten. Auf diese Gleichung bringt es Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth ( SPD) gern, wenn er über die Zukunftschancen der Region Vorpommern insgesamt sinniert.

Für Govinda Thaler war der Raum entscheidender als die Versprechen, hier irgendwann vielleicht ein schnelles Internet zu haben. Als die Idee für sein StartUp geboren war, entdeckte er in der sanierten Schlossanlage eine eingerichtete Großküche, die zuvor von der Bundeswehr zu Übungszwecken genutzt worden war. „Als ich dem Bürgermeister erzählt habe, was ich hier vorhabe, war der total offen“, sagt er. „Damit war’s entschieden.“ 750 000 Euro hat Thaler anfangs in die Firma investiert und Banken Businesspläne vorgelegt. Schon die zweite, die regionale Sparkasse Uecker-Randow, war überzeugt und gab grünes Licht. 2017 startete die Produktion.

„Wir waren immer die Grasfresser“

Thalers Idee: Vegane Bio-Fertiggerichte, die so verpackt sind, dass sie bis zu 30 Tage haltbar bleiben und eben nicht nach Fertiggericht schmecken. Deutschland sei beim Thema Essen wenig innovativ. Entweder lande mittags der Dreiklang aus Kartoffeln, Gemüse und Fleisch auf dem Teller oder ein Tiefkühlgericht. „Frische Produkte spielen dagegen seit Jahren eine untergeordnete Rolle.“

Deshalb stand am Anfang von „Lunch Vegaz“ fast ein Jahr Forschung. Die Frage war: Wie lassen sich frische, unbehandelte Zutaten ohne Konservierungsstoffe oder Einfrieren möglichst lange haltbar machen. Antworten gab’s drei. Erstens: Den Verpackungen wird der Sauerstoff vollkommen entzogen, um Oxidationsprozesse an den Lebensmitteln zu verhindern. Zweitens: Es kommt darauf an, das Gemüse so zu schneiden, dass die Oberfläche Keimen möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Und drittens: Extreme Sauberkeit in der Küche. „Bei uns ist es wichtig, dass die Belastung mit möglichen Quellen für ein frühes Verderben so gering wie möglich ist, um die 30 Tage zu schaffen.“ Das sei keine große Wissenschaft, aber „wir sind europaweit die Einzigen, die vegane Gerichte so haltbar machen und verschicken können“.

Der 35 -Jährige ist vegetarisch aufgewachsen. Veganer sei er indes nicht, aber „früher in der Schule waren wir Vegetarier immer die Grasfresser. Essen muss heute cool sein, damit es sich verkauft.“ Es gibt besonders in Großstädten Büros, die online jeden Monat 200 Essen bei „Lunch Vegaz“ ordern und die dann bunkern. Zu den sonstigen Kunden zählen inzwischen mehrere Schulen und Kitas in Berlin. In MV ist das Unternehmen mit Einrichtungen in Neubrandenburg und Rostock im Gespräch, die zumindest an wenigen Tagen ein vegetarisches Essen anbieten wollen. Zu einem ersten Versuch, einen Kindergarten in Pasewalk zu versorgen, kam es am Ende nur nicht, weil sonst der bisherige Versorger wohl in die Insolvenz gerutscht wäre. „Das war nicht in unserem Sinne“, erklärt Thaler.

Ein Dorf – drei StartUps

„Lunch Vegaz“ ist unterdessen nicht das einzige StartUp, das es in Rothenklempenow gibt. Kein Dorf in MV hat sich im Bereich Bio-Food ähnlich gut positioniert. Zu den Nachbarn von Thaler zählen die Firmen „Tlaxcalli“ und die Höfegemeinschaft Pommern. Während „Tlaxcalli“, etwas untypisch für die Region, dort die ersten Bio-Tortillas in Europa produziert, bildet die Höfegemeinschaft ein Netzwerk aus lokalen Produzenten. „Lunch Vegaz“ bezieht den größten Teil seiner Zutaten von der Höfegemeinschaft.

Katja Wolter vom Steinbeis-Institut in Greifswald begleitet insbesondere in Vorpommern Gründer von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Für sie sind Dinge wie gute Bahn- und Busverbindungen und schnelles Internet zwar grundsätzliche Erfolgsfaktoren, um die StartUp-Szene in den ländlichen Raum zu locken. „Aber manchmal hilft wie in Rothenklempenow auch ein verbindlicher Händedruck des Bürgermeisters“, sagt sie.

Von Benjamin Fischer