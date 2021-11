Startgebot über 5,5 Millionen Euro: Warnemünder Bürokomplex kommt unter den Hammer

Warnemünde

Am 4. Dezember bringt die Norddeutsche Grundstücksauktion (NDGA) einen echten Koloss unter den Hammer: Ein Bürokomplex in Warnemünde wird mit einem Startgebot von 5,5 Millionen Euro versteigert. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich mit NDGA-Chef Kai Rocholl über potenzielle Käufer und mit dem derzeitigen Mieter darüber unterhalten, ob dieser sich bald neue Geschäftsräume suchen muss.

Umgeben vom Wohnpark „Molenfeuer“, dem Container-Hotel „Dock Inn“ und von der S-Bahn-Haltestelle „Warnemünde Werft“ liegt der Bürokomplex mit vier Geschossen, der 2018 hochgezogen wurde und Bestandteil eines Wohn- und Geschäftshauses, bestehend aus 80 Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, ist.

Vier Interessenten wollen das Objekt besichtigen

„Die Nachfrage ist gut. Wir haben aktuell vier Interessenten aus ganz Deutschland, die das Objekt besichtigen wollen“, sagt Kai Rocholl. Das seien in Anbetracht des hohen Startpreises vor allem Menschen, die das Objekt nutzen wollen, um ihr Vermögen zu sichern. „Entscheidend ist das Thema Strafzinsen auf hohe Vermögen. Die Anfragenden wollen nicht, dass die Strafzinsen das Vermögen aufzehren.“

Durch eine Kapitalanlage, wie den Gebäudekomplex in Warnemünde, könne man dies umgehen. In Anbetracht der Immobilien- und Baugrundpreisentwicklung in Rostock und Warnemünde ist gar mit einer Wertsteigerung zu rechnen. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Baugrund in Rostock und Warnemünde sukzessive gestiegen.

Ein echtes Schnäppchen?

In besten Lagen wie am Alten Strom zahlt man heute bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt liegt der Preis bei etwa 650 Euro. Nach letzter Erhebung zahlen Bauherren in dem gemischten Bauflächengebiet des Bürokomplexes 900 Euro für einen Quadratmeter erschlossenen Baugrund.

Das Gebäude verfügt über eine Grundstücksfläche von knapp 6387 Quadratmetern und wäre dementsprechend etwa 5 748 300 Euro wert. Sollte es beim aktuellen Startgebot bleiben, können die jeweiligen Investoren sogar ein echtes Schnäppchen machen. „Es kann durchaus sein, dass es zum Mindestgebot weggeht, es kann aber auch sein, dass es sich um eine halbe oder eine ganze Million steigert.“ Eine seriöse Prognose sei laut NDGA-Vorstand Rocholl schwierig.

Mieter: Ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitenden

Klar sei auch: „Wohnimmobilien sind leichter zu verkaufen.“ Unter den aktuellen Bedingungen biete der Bürokomplex im besten Falle eine Art „Spardose“. Denn man finde hier eine „sehr solvente Mietersituation.“ Laut Objektexposé bringe diese eine Jahresnettomiete von 275 000 Euro. Bezahlt wird diese von der Agentur für Dialogmarketing „Dialoghafen“.

„Wir sind 2018 hier eingezogen. Zuvor war das noch ein Rohbau“, sagt deren Geschäftsführer Dietmar Preiß. Das war ein großer Vorteil für sein Unternehmen, denn die gesamte Innenausstattung konnte auf die Bedürfnisse des „Dialoghafens“ zugeschnitten werden. „Es ist so gemacht, wie wir es brauchen.“ Insgesamt arbeiten aktuell etwa 180 Mitarbeitende für die Agentur.

Umbau zu Wohnkomplex?

Ob diese sich bald auf einen Umzug einstellen müssen? Der Mietvertrag läuft noch bis 30. April 2028 und der „Dialoghafen“ besitzt die Möglichkeit, diesen einmalig um weitere fünf Jahre zu verlängern. „Rostock ist unser Zuhause und wir planen langfristig mit der Immobilie, wer weiß, womöglich für Jahrzehnte“, sagt Preiß.

Aber NDGA-Chef Rocholl gibt auch zu bedenken: „Warnemünde ist ein so kleiner Immobilienmarkt. Wenn in zehn bis zwanzig Jahren gesagt werden sollte: ‚Büro geht hier nicht mehr‘, dann könnte man das problemlos zu Wohnungen umwandeln.“ Das sei baurechtlich leicht möglich, „weil die Wohnungsnot ja bekannt ist.“ Laut Exposé sind die Räumlichkeiten aufgrund der freitragenden Decken leicht veränderbar.

Hochbunker und Trafohaus

Die Auktion findet am 4. Dezember in Rostock statt. Neben dem Warnemünder Bürokomplex werden auch ein Hochbunker in Bremen, ein Grundstück mit Trafohaus in Bad Doberan und diverse Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern versteigert. Die Auktion kann nur mit begrenzter Anzahl an Saalpublikum stattfinden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, per Telefon, Brief und online Gebote abzugeben. Weitere Informationen gibt es unter www.ndga.de.

Von Moritz Naumann