Das Anmeldesystem für die Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren Mecklenburg-Vorpommerns hat am Montag beim ersten Stresstest deutliche Mängel offenbart. Viele Anrufer blieben in der Warteschlange der Hotline hängen, weil der Andrang kurz vor dem Start der zwölf Impfzentren im Land die Erwartungen deutlich übertraf.

Dem Vernehmen nach blockierten auch viele Impfwillige die Hotline, die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales noch keine schriftliche Einladung zu der Impfung erhalten hatten. Diese ist Voraussetzung für die Vergabe von Impfterminen, die wegen der noch geringen zur Verfügung stehenden Impfstoffengen zunächst nur Menschen im Alter von 80 Jahren und älter gewährt werden.

Die für die Organisation der Impfzentren zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte planen einen langsamen Anlauf dort. So sollen zum Start in Rostock am Dienstag 50 Menschen eine Impfung erhalten, in Trollenhagen bei Neubrandenburg 25. Schwerpunkt bleibe vorerst der Einsatz mobiler Impfteams in Altenheimen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium in Schwerin.

