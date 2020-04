Starttermin 11. Mai? Glawe macht Hotels und Gaststätten in MV Hoffnung

Schwerin

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) hat für den Fall, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf dem aktuellen Niveau bleibt, ab 11. Mai Lockerungen für Hotels und Restaurants angekündigt. Demnach prüfe die Landesregierung mit Blick auf diesen Termin eine schrittweise Öffnung der Gastronomie. Zunächst könnten vor allem Außenbereiche an der Reihe sein. Weitere acht bis zehn Tage später könnten Hotels für Gäste aus MV öffnen, wenn die maximale Belegung 50 Prozent der Betten nicht übersteigt. Glawe: „Wir haben eine relativ entspannte Lage. Über 230 Covid-19-Betten in den Kliniken stehen leer.“

Zurzeit wird der für die Ausbreitung des Coronavirus’ maßgebliche Reproduktionsfaktor in Mecklenburg-Vorpommern mit Werten zwischen 0,6 (Helmholtz-Institut) und 1 ( Robert Koch-Institut) angegeben. Ein Wert von 1 bedeutet, dass jeder Patient einen weiteren Menschen ansteckt. Auf die derzeit geringe Fallzahl in MV umgerechnet hieße dies Glawe zufolge, dass ein Wert von 1 eingehalten wird, wenn sich täglich nicht mehr als zehn Menschen neu infizieren.

Am Dienstag meldete das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales 13 neue Infektionen. An den Tagen zuvor lag diese Zahl in der Regel im einstelligen Bereich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts seien rund 600 und der bisher 687 Erkrankten inzwischen genesen.

Schwesig : Corona-Zahlen bis 4. Mai abwarten

Auch aus Sicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sich die Lage in MV gut entwickelt. Der Nordosten ist weiterhin das Bundesland mit den wenigsten Erkrankungen. „Wenn die Zahlen weiter so gut sind, dann bin ich optimistisch, dass wir am nächsten Dienstag weitere Lockerungen beraten können“, sagte sie nach der Kabinettssitzung. Schwesig mahnte aber zugleich: „Diejenigen, die jetzt von uns fordern, schneller zu lockern, sind die Ersten, die über uns herfallen, wenn sich die Lage wieder verschlechtert.“

Der Start in den Einzelhandel sei dennoch gut gelaufen. Allerdings müsse die Entwicklung der Corona-Zahlen bis zum 4. Mai abgewartet werden, um abschätzen zu können, wie sich die bisher umgesetzten Lockerungen auswirken. Erst dann entscheide sich, „wie es mit der Gastronomie weitergeht“. Die Ministerpräsidentin befürwortet grundsätzlich ein bundeseinheitliches Vorgehen. Am Donnerstag sitzen die Ministerpräsidenten zu erneuten Beratungen zusammen.

Kontaktverbot verlängert

Das Kontaktverbot ist von der Landesregierung bis zum 10. Mai verlängert worden. Zu Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen war der 3. Mai genannt worden.

Das Kontaktverbot besagt, dass in der Öffentlichkeit maximal zwei Personen zusammen unterwegs sein dürfen, die nicht demselben Hausstand angehören. Gruppenfeiern und Versammlungen in privaten Wohnungen sind untersagt. Private Besuche in der eigenen Wohnung sollten auf das „absolut unbedingte notwendige Minimum“ reduziert werden.

Konkretisierungen bei der Maskenpflicht

Im Bereich der körpernahen Berufe dürfen ab Montag in MV zunächst Friseure unter Auflagen öffnen. Obwohl Kunden in den Salons einen Mundschutz tragen müssen, sei dies laut Glawe für die Mitarbeiter selbst „nicht grundsätzlich vorgeschrieben“. Nagelstudios und Massage- sowie Kosmetiksalons sollen voraussichtlich erst eine Woche später öffnen dürfen.

Menschen, die am Empfang in Arztpraxen, Apotheken oder Supermärkten hinter Plexiglas arbeiten, dürfen künftig auf eine Atemschutzmaske verzichten. Für Patienten in Arztpraxen wird die Maskenpflicht aber eingeführt. Glawe: „Die Maske soll beim Besuch einer Arztpraxis mitgebracht und vor dem Betreten angelegt werden.“

Gottesdienste wieder erlaubt

Gottesdienste sind ab Montag wieder erlaubt. Allerdings gilt die Formel: eine Person pro zehn Quadratmeter Innenraumfläche. Angesichts der relativ wenigen Kirchenmitglieder und großen Gotteshäuser im Land dürfte diese Vorgabe an normalen Sonntagen leicht einzuhalten sein.

Von Benjamin Fischer