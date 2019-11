Stasi-Experte Höffer zu Krenz-Aussagen: „Das ist wirklich dreist und falsch“

Rostock

Ist es angemessen, zum bevorstehenden 30. Jahrestag des „ Mauerfalls“ ausgerechnet einem so exponierten Gestalter der SED-Diktatur wie Egon Krenz derartig viel Interview-Platz einzuräumen? Vielleicht ja, weil es Vorwürfe ad absurdum führt, über die DDR würde gesprochen, ohne dass ostdeutsche Verantwortliche gehört würden und zudem, so Krenz, unsachlich, undifferenziert und voller Vorurteile. Nun bekommt er, als Ausdruck der seit 1990 und heute immer noch herrschenden Meinungsfreiheit, ausgiebig Gelegenheit dazu – und bleibt selbst genau diese Dinge schuldig.

Er hätte (wieder) die Chance gehabt, über seinen Anteil am Scheitern des vermeintlich besseren Gesellschaftsmodells detailliert und differenziert zu reflektieren. Egon Krenz ist ja nicht dumm und auch keiner aus der zweiten SED-Garnitur. Er wirkte 30 Jahre an Schaltstellen der SED-Herrschaft: so als Chef der DDR-Pionierorganisation, der FDJ (Stichwort: „Kampfreserve der Partei“) sowie als Mitglied des Machtzentrums der DDR, des Politbüros und des Zentralkomitees der SED. Dort zeichnete er jahrelang verantwortlich für „Sicherheit“ und somit auch für die Stasi, die Volkspolizei und deren Prügelorgien in Dresden oder Berlin Anfang Oktober 1989.

Griff in den Agit-Prop-Koffer

Überdies war er langjähriges Mitglied des Präsidiums des DDR-Scheinparlaments Volkskammer, stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates, aber eben auch oberster Wahlfälscher und deutlicher Befürworter des Niederwalzens der Studentenproteste in Peking am 4. Juni 1989, also der „chinesischen Lösung“. In all diesen Funktionen trug er große Verantwortung für all das, was die DDR als politisch-rechtliche und ökonomisch-ökologisch nicht lebensfähige Diktatur ausmachte.

Über all dies aus seinem Munde etwas zu vernehmen, wäre ein wichtiger Beitrag zur sachlichen, differenzierten und vorurteilsfreien Betrachtung der DDR gewesen. Stattdessen greift er in den verstaubten Agit-Prop-Koffer.

Halbwahrheiten und falsche Behauptungen

Er reißt Vorgänge aus dem Kontext, wenn er sagt, dass die Entscheidung über Gewaltlosigkeit im Herbst 1989 allein in/von der DDR getroffen wurde. Er erwähnt nicht, dass die SED-Spitze seit 1987 von der Abkehr der Sowjetunion von der „Breshnew-Doktrin“ wusste und somit einkalkulieren musste, eine innere Krise ohne den „großen Bruder aus Moskau“ bewältigen zu müssen, anders als 1953. Er streut Halbwahrheiten, wenn er auf die Frage nach seiner Verantwortung für die Grenztoten nur den Teil aus dem Urteil des Landgerichtes Berlin zitiert, der seine Rolle im Herbst 1989 als strafmildernd beschreibt. Er verschweigt aber, weshalb er dennoch zu immerhin sechseinhalb Jahren Haft (wegen Totschlags) verurteilt wurde.

Und er versteigt sich schließlich zu der Behauptung, dass allein die Entscheidung des SED-Politbüros vom 8. Oktober dafür sorgte, „dass der Herbst 1989 gewaltfrei blieb. Kein Gorbatschow, keine Kerzen, keine Mahnwachen…“ Das ist wirklich dreist und falsch. Er hat unbestreitbar seinen Anteil an der Gewaltlosigkeit, aber nicht mehr.

Ein deutlicheres Signal, selbst wenig lernwillig und zu Differenzierung, Sachlichkeit und Vorurteilsfreiheit nicht bereit zu sein, kann man nicht aussenden. Schade eigentlich.

Von Völker Höffer