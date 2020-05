Schwerin

Bei der Umsetzung von Regeln zur Eindämmung der Corona-Krise knirscht es. Was in Schulen passiert, die gerade wieder hochfahren, soll die Öffentlichkeit womöglich nicht erfahren. Denn in Teilen des Landes haben Schulleiter einen Maulkorb verpasst bekommen.

Sie sollen sich gegenüber Medien nicht äußern. Das bringt das Bildungsministerium in Erklärungsnot.

Schulamt weist Schulleiter an: Keine Auskunft zu Corona

„Äußerungen gegenüber der Presse zur Schule und Corona sind grundsätzlich zu unterbleiben.“ Dieser holprige Satz erhitzt Gemüter. Er stammt aus einer E-Mail, die am 31. März an diverse Schulleiter ging. Absender: eines der vier Staatlichen Schulämter in MV, die direkt dem Bildungsministerium unterstellt sind.

Dass es in der Corona-Krise einen Maulkorb für Schulleiter gibt, hat das Ministerium auf OZ-Anfrage bestritten. Auch Ministerin Bettina Martin ( SPD) äußerte sich so. Die E-Mail vom Schulamt widerlegt dies. Unabhängig davon bestätigen mehrere Schulleiter das Sprechverbot unter der Hand.

Kommentar: Staatliches Handeln muss transparent sein

Eltern-Vertreter fordert Transparenz für Vertrauen

„Sollte das so sein, sehe ich dies, gerade in einer solchen Situation sehr kritisch“, bewertet Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, das Vorgehen des Schulamts. „Nur Transparenz und Ehrlichkeit sowie verlässliche, belastbare Umsetzung von Vorgaben und ausreichende Ausstattung mit allem Benötigten führen zu Vertrauen.“ Kommunikation kenne er vom Ministerium „verlässlicher“.

Entsetzen in der Politik. „Das ist skandalös“, erklärt Nikolaus Kramer, Chef der AfD-Fraktion im Landtag. Eltern hätten über Medien einen Anspruch auf Information. „Es gibt ein großes Informationsbedürfnis.“ Auch Schulleiter dürften nicht derart in ihrem Job beschnitten werden.

„Eltern haben ein Recht zu erfahren, was an Schulen los ist“

„Der Mundschutz darf nicht zum Maulkorb werden“, erklärt Simone Oldenburg (Linke). Informationen für die Öffentlichkeit seien gerade in der Corona-Krise wichtig. „Die Eltern sind verunsichert und sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder. Sie haben ein Recht zu erfahren, was an den Schulen los ist“, so Oldenburg. Es dränge sich die Frage auf, „ob es etwas zu verbergen gibt“.

Kritik auch von den Grünen. Der Vorgang erinnere sie stark an den Umgang mit Statistiken zum Unterrichtsausfall vor einigen Jahren, sagt Landeschefin Ulrike Berger. „Da wurde den Schulleitungen auch untersagt, Anfragen von Eltern und Presse zu beantworten.“ Dabei gehöre es zu den originären Aufgaben von Schulleitungen, „die Schule nach außen zu vertreten“.

Ministerium räumt Existenz des Schreibens schließlich ein

Das Bildungsministerium erzählt zunächst eine andere Geschichte. „Von einem Maulkorb kann keine Rede sein“, so Sprecher Henning Lipski. Schulleiter hätten laut Schulgesetz sogar eine Auskunftspflicht. Auf Nachfrage räumt Lipski allerdings ein: Das Schreiben gebe es. Es sei inhaltlich falsch, das zuständige Schulamt „müsse dies korrigieren“. Nach fünf Wochen.

Von Frank Pubantz