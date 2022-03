Rostock

Urlaubswillige, die einen weiten Weg zum Flughafen scheuen, aber in Rostock-Laage und Heringsdorf nicht fündig werden, was ihr Wunschziel angeht, sollten einen Blick nach Lübeck werfen.

Zum einen expandiert Lübeck Air und bietet ab Ende Mai 2022 einige interessante Flugziele an. Erst im Februar hatte der Flughafen bekannt gegeben, dass ab September auch Jerez in Andalusien auf dem Flugplan stehe. Außerdem werden mit Sundair Ziele in der Türkei, Spanien und Griechenland angeflogen.

Diese Flugziele werden vom Flughafen Lübeck aus angesteuert

Antalya (Türkei): vom 2. Mai bis 28. Oktober montags und freitags

vom 2. Mai bis 28. Oktober montags und freitags Bastia (Korsika): vom 28. Mai bis 29. Oktober samstags

vom 28. Mai bis 29. Oktober samstags Bergen (Norwegen): vom 23. Mai bis 24. Oktober montags, vom 27. Mai bis 21. Oktober freitags

vom 23. Mai bis 24. Oktober montags, vom 27. Mai bis 21. Oktober freitags Bern (Schweiz): vom 26. Mai bis 20. Oktober donnerstags, vom 18. Mai bis 23. Oktober zwei Flüge sonntags

vom 26. Mai bis 20. Oktober donnerstags, vom 18. Mai bis 23. Oktober zwei Flüge sonntags Heraklion (Kreta, Griechenland): vom 3. Mai bis 30. Oktober dienstags und sonntags

vom 3. Mai bis 30. Oktober dienstags und sonntags Heringsdorf (Deutschland): vom 28. Mai bis 22. Oktober samstags

vom 28. Mai bis 22. Oktober samstags Ibiza (Balearen, Spanien): vom 25. Mai bis 26. Oktober mittwochs

vom 25. Mai bis 26. Oktober mittwochs Jersey (Kanalinisel): vom 28. Mai bis 25. Oktober samstags

vom 28. Mai bis 25. Oktober samstags Keflavík (Island): 6. Juni bis 29. August, montags, 5. August bis 19. August zusätzlich freitags

6. Juni bis 29. August, montags, 5. August bis 19. August zusätzlich freitags Mahón (Balearen, Spanien): 25. Mai bis 22. Oktober, mittwochs und samstags

25. Mai bis 22. Oktober, mittwochs und samstags München (Deutschland): In der Zeit vom 1. November 2021 bis 23. Oktober 2022 wird München aus Lübeck in unterschiedlichen Zeitfenstern an sechs Tagen der Woche (Montag bis Freitag und Sonntag) angeflogen, wann welcher Wochentag an der Reihe ist, entnehmen Sie im Detail dem Flugplan.

In der Zeit vom 1. November 2021 bis 23. Oktober 2022 wird München aus Lübeck in unterschiedlichen Zeitfenstern an sechs Tagen der Woche (Montag bis Freitag und Sonntag) angeflogen, wann welcher Wochentag an der Reihe ist, entnehmen Sie im Detail dem Flugplan. Olbia (Sardinien): vom 13. Mai bis 21. Oktober, freitags, zeitweise zwei Flüge

vom 13. Mai bis 21. Oktober, freitags, zeitweise zwei Flüge Palma (Balearen, Spanien): vom 4. Mai bis 29. Oktober, mittwochs und samstags

vom 4. Mai bis 29. Oktober, mittwochs und samstags Salzburg (Österreich): In der Zeit vom 15. Mai bis 11. September wird Salzburg von Lübeck Air in unterschiedlichen Zeitfenstern donnerstags, samstags und sonntags angeboten.

In der Zeit vom 15. Mai bis 11. September wird Salzburg von Lübeck Air in unterschiedlichen Zeitfenstern donnerstags, samstags und sonntags angeboten. Stuttgart (Deutschland): Auch Stuttgart ist ein Dauergast auf dem Lübecker Flugplan und wird in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis 23. Oktober 2022 an sechs Tagen der Woche (Montag bis Freitag und Sonntag) angeflogen. In welchem Zeitfenster welcher Wochentag gilt, entnehmen Süddeutschland-Reisende dem Flugplan.

Auch Stuttgart ist ein Dauergast auf dem Lübecker Flugplan und wird in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis 23. Oktober 2022 an sechs Tagen der Woche (Montag bis Freitag und Sonntag) angeflogen. In welchem Zeitfenster welcher Wochentag gilt, entnehmen Süddeutschland-Reisende dem Flugplan. Visby (Schweden): Ab dem 2. August steht Visby neu auf dem Flugplan von Lübeck Air und wird dienstags angeflogen.

Ab dem 2. August steht Visby neu auf dem Flugplan von Lübeck Air und wird dienstags angeflogen. Zadar (Kroatien): vom 19. Mai bis 27. Oktober können Reiselustige immer donnerstags nach Kroatien fliegen.

Von cq