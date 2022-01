Stau zu Silvester auf Usedom: Insel zum Jahreswechsel rappelvoll

Insel Usedom

Ja, ist denn schon wieder Sommer? Das werden sich viele Einheimische und auch Gäste der Insel zum Jahreswechsel gefragt haben. Die Insel Usedom war rappelvoll – zu sehen auf den Straßen, Promenaden und am Strand. Die Insel ist für viele Gäste eben zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.

Auch wenn der Jahreswechsel in diesem Jahr wie schon im Vorjahr deutlich ruhiger verlief als zu Nicht-Corona-Zeiten, herrschte doch in den Seebädern große Betriebsamkeit. Vor allem Fahrzeuge mit Berliner und Hamburger Kennzeichen sowie aus Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen reisten an.

Während der Anreisewelle am Mittwoch und Donnerstag ging es streckenweise auf der B 111 quer über die Insel nur im Schritttempo vorwärts, die Autos standen Stoßstange an Stoßstange.

Zahlreiche Urlauber reisten zu Silvester auf der Insel Usedom an. Teilweise kam es auf der Insel zu stockendem Verkehr. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Ferienwohnungsvermieter haben Hochkonjunktur, die Auslastung beträgt 90 Prozent und mehr. Nicht ganz so hoch ist die Auslastung in den Hotels. So liegt sie im Steigenberger in Heringsdorf nach Aussage von Hoteldirektor Carsten Willenbockel bei 70 Prozent. In Nicht-Corona-Jahren war sein Haus sonst immer komplett ausgebucht. „Aber jetzt gilt ja wegen der Corona-Pandemie Tanzverbot, 2G plus und eine Testwiederholung alle 72 Stunden. Das schreckt doch etliche ab“, erklärt der Hotelchef.

Vorfreude aufs Buffet

Andreas und Sven Volkmar aus Berlin verlebten den Jahreswechsel mit ihren Kindern Leon (3) und Jannes (9) in Zinnowitz auf Usedom. Dass es kein Strandfeuerwerk gab, störte sie nicht. Quelle: Cornelia Meerkatz

Familie Volkmar aus Berlin gehört zu jenen Berlinern, die sich nicht abschrecken lassen und auf Usedom Urlaub machen. Die Eltern Andrea und Sven haben sich mit ihren beiden Söhnen Leon (3) und Jannes (9) bewusst für ein paar Tage Erholung in Zinnowitz entschieden. „Dass es kein Feuerwerk am Strand gibt und der ganz große Trubel ausbleibt, stört uns nicht. Wir wollen uns erholen“, sagt das Paar. Und das taten sie auch – bei Spaziergängen am Strand. Die Kinder finden vor allem das Meer und die Schwimmhalle große Klasse. Zu Silvester war die Familie vor Mitternacht noch mal in Zinnowitz unterwegs und fand es schön mit all der Beleuchtung.

Urlaub auf Usedom machte auch eine fröhliche Truppe aus dem Havelland. Am Silvestervormittag besuchte sie bei Nieselregen die neue Koserower Seebrücke. Den Jahreswechsel verbrachten sie in einem Zinnowitzer Hotel. Auch wenn es keine Feier gab – sie freuten auf das Buffet und hatten gemeinsam viel Spaß.

Diese lustige Truppe aus dem Havelland machte am Silvestertag bei Nieselregen einen Ausflug auf die Seebrücke nach Koserow. Quelle: Dietmar Pühler

Mit einem superleckeren Buffet konnte auch das Restaurant „Waterblick“ in Loddin punkten. Küchenpersonal und Kellnerinnen boten nach Aussage der Gäste alles auf, was Speisekammer und Keller hergaben. Es herrschte allseits gute Laune und das Gästebuch bekam weitere neue lobende Eintragungen.

Zur Galerie Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen und da der Verkauf von Böllern und Raketen verboten war, blieb es in Mecklenburg Vorpommern an Silvester sehr ruhig. Die schönsten Momente hat die OSTSEE-ZEITUNG für Sie festgehalten.

Zinnowitz: Betrieb auf dem Seebrückenvorplatz

Beatrice Doehl (2.v.l.) und Tochter Emily (12) sowie Ulrike Patorra mit Sohn Till (12) beim Bummel am Silvesterabend an der Zinnowitzer Promenade. Quelle: Cornelia Meerkatz

Großen Spaß hatten am Silvesterabend auch Emily (12) mit Mama Beatrice Doehl aus Berlin und Till Patorra (12) mit Mama Ulrike. Während die Ehemänner ein wenig abseits vom Trubel zuschauten, waren die vier bei ihrem Gang über die Zinnowitzer Promenade schon in Partystimmung. Die Familien feierten zusammen den Start ins neue Jahr.

Überhaupt waren in Zinnowitz am letzten Abend des alten Jahres noch viele Urlauber unterwegs. Auf dem Seebrückenvorplatz, wo an mehreren Verkaufsständen Bratwurst, Glühwein, Süßwaren und Crêpes angeboten wurden, verweilten viele und brachten sich schon mal in Stimmung. Denn: Glühwein schmeckt - Einheimischen und Urlaubern. Und Raketen wurden trotz Böllerverbot auf vielen Privatgrundstücken dennoch in den Nachthimmel geschossen.

Andrang beim Schnelltest

In den Geschäften auf der Seebrücke Heringsdorf herrschte am 31. Dezember viel Betrieb. Quelle: Henrik Nitzsche

Eine regelrechte Völkerwanderung am Strand zwischen Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin in Richtung Ückeritz war am Donnerstag und Freitag, also den beiden letzten Tagen des alten Jahres, zu verzeichnen. Andere dagegen nutzten die Zeit, um noch einmal ausgiebig zu shoppen. So war in den Geschäften auf der Heringsdorfer Seebrücke wegen des Andrangs ein Mindestabstand ein Fremdwort.

Am Silvestertag herrschte im Testzentrum im EKZ Heringsdorf großer Andrang. Die Betreiber hatten sogar das Personal aufgestockt. Quelle: Henrik Nitzsche

Viele waren vorher noch zum Schnelltest, beispielsweise im nahe der Heringsdorfer Seebrücke gelegenen EKZ, wo es ein Testzentrum gibt. In weiser Voraussicht war das Personal für Silvester aufgestockt worden, sodass immer fünf Personen gleichzeitig getestet werden konnten. Die lange Schlange vor dem Testzentrum zeigte, dass das zusätzliche Personal die richtige Entscheidung war.

Nur wenig Einsätze für Feuerwehr und Polizei

Entspannt feiern konnten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Es gab kaum Vorkommnisse, wie das Polizeirevier Wolgast bestätigte: Am Silvesterabend wurde lediglich um 21.19 Uhr in der Robert- Koch-Straße Wolgast ein Containerbrand gemeldet. Beim Eintreffen qualmte eine Feuerwerksbatterie unter einem Müllbehälter. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

In Zinnowitz musste am Silvesternachmittag die Feuerwehr zu einem Hilfseinsatz ausrücken. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bereits am Nachmittag gab es im Seebad Zinnowitz Sirenenalarm. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr ins Ortszentrum gerufen. Am Kreisverkehr nahe des Cafés Backboot stoppten zwei Feuerwehrfahrzeuge. 16 Einsatzkräfte rannten in Richtung der öffentlichen Toiletten im Park. Dort hatte sich ein Nutzer der Behindertentoilette eingesperrt und konnte diese nicht mehr eigenständig verlassen. In seiner Angst rief er die Feuerwehr.

Die Kameradinnen und Kameraden um Wehrführer Kai Goyer fackelten nicht lange und setzten Werkzeug ein, um die Tür zu öffnen. Gleichzeitig beruhigten sie die eingesperrte Person. Nach wenigen Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet und die Behindertentoilette wieder zugänglich.

Glücksfee und Pfannkuchenverkäufer

Katrin Adebahr war am Silvestertag im Wolgaster Famila-Markt die Glücksfee am Lottostand. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zu diesem Zeitpunkt hatten Katrin Adebahr und ihre Kollegen Leon und Armin aus dem Wolgaster Famila-Markt bereits Feierabend. Alle hatten an diesem für sie letzten Arbeitstag 2021 gut zu tun: Während Kathrin am Lottostand als Glücksfee noch Dutzende Lottoscheine und Bingo-Lose verkaufte, brachten Leon und Armin Hunderte verschiedene Berliner an die Frau und den Mann. Was für ein zuckersüßer Start ins Jahr 2022!

Leon (l.) und Armin verkauften am 31. Dezember in Wolgast Hunderte Pfannkuchen mit den unterschiedlichsten Füllungen. Dafür hatten sie sich ordentlich in Schale geschmissen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz