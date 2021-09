Staus am A20-Loch endlich vorbei? Am Mittwoch wird neue Brücke bei Tribsees freigegeben

Langsdorf/Tribsees

Ab Mittwoch können Autofahrer endlich die neugebaute Brücke der Autobahn 20 bei Tribsees Richtung Westen nutzen. Von Greifswald kommend Richtung Lübeck geht es dann ab etwa 11.00 Uhr einspurig über die neue Brücke – drei Monate früher als ursprünglich erwartet. Der Verkehr in die entgegensetzte Richtung verläuft weiterhin – nun aber für eine Fahrtrichtung zweispurig – über die Behelfsbrücke, kündigt die Autobahn GmbH an.

Langsdorfs Bürgermeister froh über schnellere Fertigstellung

„Wir sind sehr glücklich, dass die Brücke jetzt schneller als geplant fertiggestellt wurde“, erklärt Hartmut Kolschewski, Bürgermeister der Gemeinde Langsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen). Die Kommune an der Landesstraße 19 liegt an der Umleitung für das A-20-Loch und hat besonders unter Umleitungen und Staus zu leiden. „Wir hoffen, dass dann auch die Staus jeweils am Freitag und Sonntag enden“, so Kolschewski. Ab Mitte November soll schließlich der gesamte Verkehr über den Neubau fließen – auf jeweils zwei eingeengten Spuren je Fahrtrichtung. Dann könnte auch das die Anwohner nervende Klappern an den Stößen der Behelfsbrücke ein Ende haben, hofft Kolschewski.

Behelfsbrücke soll bis Weihnachten weg

Die Behelfsbrücke soll dann in den Wochen bis Weihnachten abgebaut werden. Die Folgen könnten dann wieder Staus in den umliegenden Gemeinden sein, fürchtet Bürgermeister Kolschewski. Und hofft, dass die Bauarbeiten jeweils am Wochenende pausieren, damit der Verkehr über die fertiggestellte Brücke rollen kann.

Brücken-Neubau Richtung Osten soll bis Ende 2023 fertig sein

Danach soll auch in Fahrtrichtung Osten mit dem Neubau der Brücke begonnen werden. Er soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Die A 20 war im Herbst 2017 bei Tribsees abgesackt und eingebrochen. Die Baumaßnahmen hatten immer wieder Staus auf der wichtigen Ost-West-Verbindung verursacht.

Von Thomas Luczak