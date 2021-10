Mölschow/Trassenheide

Der Start der Bauarbeiten auf der B 266 zwischen B 111 und dem Ortseingang Trassenheide war nicht hundertprozentig optimal. Seit Montag ist die Zufahrt Richtung Karlshagen/Peenemünde gesperrt und die Umleitung über die B 111 und Mölschow nach Trassenheide ausgewiesen. An der Kreuzung Krumminer Tannen wurde sogar eine Ampelanlage in alle vier Richtungen installiert, um für einen zügigen Verkehrsfluss zu sorgen. Doch mit der Vollsperrung bildeten sich prompt lange Staus – und das nicht nur, weil wegen des Regenwetters am Montag viele Urlauber Richtung Wolgast/Greifswald/Stralsund unterwegs waren.

Die Ampelschaltung ist einfach nicht optimal eingestellt. Das bestätigte auf Nachfrage auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV. Die Grünphasen zum Abbiegen waren zu kurz, sodass immer nur wenige Autos fahren konnten und sich schnell die Fahrzeuge stauten. Am Mittwochvormittag soll nun Abhilfe geschaffen und die Ampelanlage auf der B 111 an den Krumminer Tannen nachjustiert werden. Für die Kraftfahrer bedeutet dies, dass ab Mittag der Verkehr zügiger fließt, weil die Grünphasen besser abgestimmt sind.

Schwieriger ist es dagegen an der Ampel in Trassenheide aus Mölschow kommend. Wer auf die Hauptstraße abbiegen möchte, muss von der ganz schnellen Sorte sein. Mehrere OZ-Leser, die in Karlshagen zu Hause sind, beklagten am Dienstag, dass gerade einmal zwei Fahrzeuge bei Grün die Kreuzung passieren können, mit viel Augenzudrücken würden es drei Autos schaffen, so ihre Aussage. Auch hier kennt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Problematik, kann aber nicht so schnell eingreifen wie bei der anderen Baustellenampel.

Denn die Lichtsignalanlage in Trassenheide ist fest installiert und so programmiert, dass sie von außen nicht umgestellt werden kann. Das muss normalerweise eine Fremdfirma machen, die entsprechend teuer ist. Aus dem Landesamt hieß es aber, dass man nach einer Lösung suche, um den Rückstau Richtung Mölschow deutlich kleiner werden zu lassen.

Von Cornelia Meerkatz