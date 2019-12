Staus, teurer Urlaub, Umsatzverlust: MV in Angst vor kürzeren Ferien

Rostock

Aufregung im Urlaubsland: Sollte der Sommerferien-Korridor der Bundesländer bald wie gefordert verkürzt werden, hätte dies schwerwiegende Folgen für Menschen und Tourismusbranche in MV. Experten warnen vor verstopften Straßen, steigenden Kosten für Hotels und Umsatzeinbrüchen in der Branche.

Hamburg und Berlin fordern, die jetzt auf rund 85 Tage gestreckten Sommerferien – gestaffelt nach Bundesländern – zu verkürzen, um gleiche Chancen für Schüler, etwa bei Prüfungen, zu schaffen. „Die Verkürzung wäre für MV dramatisch“, erklärt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) im Nordosten. Er warnt vor „Chaos“, ähnlich wie beim Black Friday im Internethandel, wenn zeitgleich alle Kunden zuschlagen. Kürzere Ferien hätten dann eine „Super-Hochsaison“ zur Folge. Schwarz prophezeit: „Höhere Preise für Gäste, mehr Verkehr auf den Straßen, mehr Staus, mehr negative Umweltbelastung“.

Experten: sechs bis sieben Millionen Euro Umsatzverlust pro Tag

Das sieht Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, ähnlich. Kürzere Ferien wären aus seiner Sicht „nicht sozial“; bei höheren Preisen müssten viele Familien passen. Zudem rechne die Branche mit massiven Umsatzeinbrüchen, etwa weil einige Reisende die kurzzeitig überfüllte Ostsee komplett meiden. Woitendorf rechnet mit sechs Millionen Euro weniger Einnahmen pro Tag. Er stellt klar: „Wir wollen nicht weniger Ferientage, sondern sogar mehr.“

Minister Glawe : Kürzere Ferienzeit für Branche nicht hinnehmbar

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU geht gar von sieben Millionen Euro Verlust pro Tag aus, wenn sich die Sommerferien der Bundesländer zusammenschieben. „Eine Verkürzung des Korridors ist für die Tourismusbranche absolut nicht hinnehmbar“, so Glawe. 2014 habe er die Verlängerung der Ferienzeit durchgesetzt. Weniger wäre schlecht für das Tourismusland.

Das sieht sogar die Bundesregierung so. „Eine Straffung der Ferienzeiten könnte sich negativ für Mecklenburg-Vorpommern auswirken“, erklärt Enak Ferlemann ( CDU), Staatssekretär im Berliner Verkehrsministerium, auf eine Anfrage von Leif-Erik Holm ( AfD) im Bundestag. Holm erklärt: „Dies wäre für MV eine Katastrophe.“

Entscheidung der Bundesländer auf Ende 2020 vertagt

Ein Blick auf den Ferienkalender zeigt: Bis zum Jahre 2024 haben die Bundesländer ihre Sommerferien auf rund 85 Tage gestreckt. Im kommenden Jahr vom 22. Juni (auch Startpunkt für MV) bis 13. September – zwölf Wochen. Folge: Nur an vier Tagen haben alle deutschen Schüler zeitgleich frei. Dabei sind nicht alle Länder gleich. Bayern etwa beharrt auf einem späteren Ferienbeginn.

Die Brisanz des Themas ist allen klar. Auch andere Bundesländer, wie Schleswig-Holstein, laufen gegen eine Verkürzung des Ferienkorridors Sturm. Da wundert es kaum, dass die Entscheidung nun vertagt wurde. Die Kultusministerkonferenz werde Ende 2020 entscheiden, so Sprecher Torsten Heil. Es würden jetzt verschiedene Varianten erarbeitet – also auch schlechtere für MV. Was ist wichtiger – Schüler oder Wirtschaft? Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) bleibt vage: „Für ein Tourismusland wie MV ist eine Verkürzung der Sommerferienzeit nicht unproblematisch.“

Mehr zum Thema:

OZ-Kommentar: Saftige Preise zur Hochsaison: Familien sind die Melkkühe der Nation

Einheitliche Sommerferien: Wird der Urlaub dann richtig teuer?

Ferienstart: Volle Autobahnen und Staus in MV erwartet

Ostsee-Touristiker wollen extralangen Feriensommer

Tourismus-Rekord: Fast 31 Millionen Übernachtungen in MV

Von Frank Pubantz