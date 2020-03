Stayathome: Diese Ärzte, Senioren und Polizisten aus MV sind bei Internet-Aktion dabei

Rostock

„Wir bleiben für euch hier“ – Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die Polizei und Politiker in Mecklenburg-Vorpommern appellieren mit diesem Aufruf an die Bürger des Landes, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und alle Mitarbeiter seien für Patientinnen und Patienten da, wenn sie gebraucht werden. Alle anderen, so die Bitte, sollen zu Hause zu bleiben. Der Grund dafür: Um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist es wichtig, soziale Kontakte weitestgehend einzuschränken.

Unter den Hashtags #WirBleibenZuhause oder #stayathome kursieren in den sozialen Netzwerken zahlreiche Fotos von Prominenten, die sich an der Aktion beteiligen. Moderator Joko Winterscheidt etwa wirbt mit einem Video für das Bundesgesundheitsministerium unter dem Hashtag #WirBleibenZuhause. „Es gibt eine einzige Aufgabe, die wir alle in diesem Land haben: Wenn wir zu Hause bleiben können, bleiben wir zu Hause“, sagt Winterscheidt.

Von OZ