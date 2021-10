Rostock

Eine Ostsee, ein Amt: Vor einem Jahr wurden die Schifffahrtsämter in Stralsund und Lübeck zusammengelegt – um effizienter und moderner zu werden. Leiter des neuen Ostsee-Amtes ist der Bad Doberaner Stefan Grammann. Im OZ-Interview verrät der 48-Jährige, wie man eine Riesen-Behörde mit 550 Mitarbeitern, 15 Schiffen und zehn Standorten leitet, welche Großprojekte in der Ostsee anstehen und wie er bereits jetzt die Zukunft der Schifffahrt plant.

Herr Grammann, vor einem Jahr wurden die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Stralsund und Lübeck zusammengelegt. Kurz vorab: Was sollte das?

Zwei Ämter für ein Meer – das hat auf Dauer keinen Sinn mehr gemacht. Auch die „Nutzer“ – sei es Reedereien, Kapitäne oder auch Behörden und Partner an Land – wollen einheitliche Dienstleistungen und Regeln. Und außerdem: Auch unser Umfeld verändert sich kontinuierlich. Die Schifffahrt verändert sich, Anrainer haben neue Ansprüche und auch die Nutzung der Ostsee selbst ist nicht mehr dieselbe wie noch vor dreißig Jahren. Wir dürfen diese Veränderung auch als Bundesbehörde nicht unberücksichtigt lassen.

Zwei große Behörden zusammenzuführen: Wie machen Sie das – und was erhoffen Sie sich am Ende?

Einen so großen Veränderungsprozess zu begleiten, ist eine spannende Aufgabe. Zunächst haben meine Bereichsleiter und ich uns Ziele gesetzt: Zum Beispiel wollen wir unsere internen Abläufe verbessern, unsere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern.

Von Flensburg bis Usedom: Die gesamte deutsche Ostseeküste ist Ihr Revier. Was sind die großen Baustellen, die das WSA Ostsee derzeit beschäftigen?

Davon gibt es gleich eine ganze Reihe: Die Seekanalvertiefung nach Rostock ist ein großes Bauprojekt, das wir selber realisieren. Da geht es um mehr als 100 Millionen Euro. Wir betreuen aber auch viele Vorhaben Dritter, müssen dabei die Verkehrssicherheit auf der Ostsee gewährleisten. Ein wirklich großes Projekt ist der Bau der festen Fehmarnbelt-Querung. Wenn dort die Tunnel-Segmente versenkt werden, muss ja trotzdem Schiffsverkehr möglich sein. Auch die Fertigstellung von Nord Stream 2 oder Kabelsystemen, wie Ostwind 2/3, die ‚Hansa Powerbridge‘ oder der Windpark Arcadis Ost 1 sind Projekte, die wir begleiten. Unser Amt ist aber auch bei Projekten an der Küste mit dabei – beim Bau des Inselhafens Prerow, der neuen Usedom-Brücke in Wolgast oder auch bei der Umgestaltung des Stadthafens in Rostock zur Buga 2025.

Apropos Seekanalvertiefung: Was kommt danach? Ist dann die Zufahrt zum Hafen Wismar dran?

Wir werden die Ausbauprojekte nacheinander abarbeiten. Neben den Vertiefungen haben wir die Fahrwasser aber immer auch zu unterhalten. Durch Strömungen werden Sand und Schlick in die Fahrwasser getragen, dadurch reduziert sich der mögliche Schiffstiefgang und wir müssen handeln. Das könnte aber in Zukunft ein Problem werden.

Wieso? Weil Geld fehlt?

Nein, aber uns gehen die Flächen aus, auf denen wir das ausgebaggerte Material ablagern können. Wir haben kaum noch freie Spülfelder und Polder. Es gibt Küstenländer, die das Baggergut als wertvolle Ressource für den Küstenschutz betrachten. So weit sind wir an der Ostsee noch nicht. Aber es drängt die Zeit.

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Ist auf der Ostsee überhaupt noch mehr Schiffsverkehr möglich – oder haben wir den Punkt erreicht, an dem es gefährlich wird?

Die Zahlen sind in den letzten Jahren eher konstant geblieben, aber die Schiffe werden größer. Aus diesem Grund ist es ja auch erforderlich, die Hafenzufahrten anzupassen.

Die Ostsee ist ja aber nicht „nur“ für Schiffe da: Kiesabbau, Fischerei, in Zukunft wohl vermehrt Aquakulturen, Windenergie-Erzeugung. Passt das alles zusammen?

Es gibt mittlerweile viele Nutzer, die sich für die Flächen der Ostsee interessieren. Der Raum wird also knapp, da moderne Technik die Nutzung der Wasserflächen ermöglicht. Allein vor Rostock sind ja gleich mehrere unterschiedliche Nutzungen geplant: Dort soll Sand abgebaut werden, das Unterwasser-Riff vor Nienhagen soll zum Testfeld werden und neue Windparks sind auch angedacht. Viele Interessen, die mit dem Seeverkehr in Einklang gebracht werden müssen.

Heißt: Es wird eng in „unserem“ Meer?

Ja, und damit werden die Verkehre stärker gebündelt, was wiederum dazu führen wird, dass die Verkehrsströme stärker gelenkt werden müssen.

Wie ließen sich die Verkehrsströme auf See denn besser lenken?

Eigentlich kann man sich bei anderen Verkehrsträgern umschauen, in der Luftfahrt gibt es Automatismen, die dem Piloten genaue Anweisungen geben, wie er effizient ausweichen kann, um Gefahrensituationen zu umgehen. Unsere Verkehrszentralen können in Zukunft eine noch zentralere Rolle spielen. Auch in der Seefahrt arbeitet man an autonomen Systemen. Wie im Auto werden immer mehr Assistenzsysteme entwickelt, die den Kapitän entlasten. Auch hier gibt es Ansätze, wie wir als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zukünftige Herausforderungen annehmen und bedienen können. Maritime Verkehrstechnik 4.0.

550 Mitarbeiter, zwei Hauptsitze, 8 Außenstandorte und 15 Schiffe: Wie leitet man so ein riesiges Amt?

Indem man viel unterwegs ist. Ein Schwerpunkt ist deshalb ja auch, unsere Arbeitsabläufe mehr und mehr zu digitalisieren. Das ermöglicht es uns, gut vernetzt zu sein, ohne vor Ort präsent sein zu müssen. Eigentlich ein moderner und durch die Pandemie massiv beschleunigter Prozess. Allerdings finde ich persönliche Kontakte sehr wichtig, darum bin ich an beiden Hauptsitzen auch in gleichem Umfang präsent.

Das heißt, Ihr Büro haben Sie im Auto? Oder wie organisieren Sie Ihre Arbeit?

Ja, in einem Bus mit Tisch und mobilen Geräten lässt sich hervorragend arbeiten. Es gibt eine Art Pendelverkehr zwischen Lübeck und Stralsund. Ich steige an der Autobahn dazu und habe dann schon die Möglichkeit, mich mit Kollegen auszutauschen.

Ein Blick in die Glaskugel: Was werden in zehn oder 15 Jahren die großen Themen sein, die Sie und Ihr Amt beschäftigen?

Die autonome Schifffahrt und die erforderlichen Infrastrukturen, um zwischen Schiff und Land kommunizieren zu können. „5G auf See“, sozusagen.

Was bedeutet Ihnen privat die Ostsee?

Ich liebe das Meer. Das ist seit meiner Kindheit so. Ich stamme aus Nordrhein-Westfalen, wir sind mit meinen Eltern aber oft an die niederländische Nordseeküste gefahren. Und wenn ich nicht im Dienst bin –, dann zieht es mich zum Surfen auf die Ostsee.

Von Andreas Meyer