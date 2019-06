Schwerin

Sportliche Höchstleistungen hat er jahrelang gebracht, nun will er auch in der Kommunalpolitik etwas bewegen: Der Olympiasieger und sechsfache Weltmeister im Bahnradfahren Stefan Nimke. Am Montag findet die konstituierende Sitzung des Stadtparlamentes statt, in der er in der Fraktion der CDU/ FDP Platz nehmen wird. Sport, Infrastruktur – vor allem Radwege – und Gesundheit sind die Themen, die er in seiner ersten Amtszeit angehen möchte. „Ganz ehrlich: von Wirtschaft, Bildung und Kultur habe ich noch keine Ahnung. Aber ich bin auch angetreten, um alles zu lernen. Nach und nach“, sagte der 41-Jährige der SVZ.

8. Platz bei der Bahnrad-WM der Paracycler

Stefan Nimke mit seinem neuen Co-Piloten Tim Kleinwächter Quelle: Walter Kleinwächter

Der Sport habe für ihn weiter Priorität. Erst Anfang des Monats ist er mit seinem neuen, sehbehinderten Co-Piloten Tim Kleinwächter (29) aus Bad Windsheim bei Nürnberg bei der Bahn-WM der Paracycler in Apeldoorn ( Niederlande) angetreten. Dort holten sie sich den 8. Platz in der 4000-Meter-Einerverfolgung. Stefan Nimke ist er der einzige Deutsche, der sowohl bei Olympischen als auch bei Paralympischen Spielen Medaillen errang.

