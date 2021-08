Steht Rostock weiter zur Buga 2025? Das kam bei der Bürgerschaft raus

Rostock

Noch vier Jahre – dann will die Hansestadt Gastgeber der Bundesgartenschau sein. Und Rostocks Stadtpolitiker stehen mehrheitlich zur Buga. Das zeigte sich am Mittwoch bei der Sitzung der Bürgerschaft, wo wichtige Verträge rund um die Großveranstaltung erst kontrovers debattiert, am Ende aber doch beschlossen wurden.

Vorgelegter Entwurf als „Knebelvertrag“ empfunden

Sybille Bachmann, Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund, hatte im Vorfeld der Sitzung vor allem den Durchführungsvertrag zwischen der neu zu gründenden Buga GmbH und der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft (DBG) kritisiert. Dem durch die DGB „subtil oder auch ganz direkt aufgebauten Druck“, endlich zum Abschluss der Vereinbarung zu kommen, wollte sie sich nicht ohne Weiteres beugen, bezeichnete den vorgelegten Entwurf sogar als „Knebelvertrag“. Unter anderem, weil die DBG durch den Vertrag umfassenden Einfluss auf die Buga GmbH erhalte.

Wie Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erklärte, seien im Vorfeld der Bürgerschaftssitzung noch Verhandlungen erfolgt, die Verbesserungen für die Hansestadt erbracht hätten. Unter anderem geringere Kosten für die Markenrechte und mehr Einfluss im Aufsichtsrat – der von sieben auf 17 Personen wächst und dessen Vorsitz Madsen bekommt. Zudem müsste die Stadt nun keine Strafe mehr zahlen, wenn sie die Bundesgartenschau absagt. Doch das hat in Rostock offenbar niemand vor.

Denn die Bürgerschaft stimmte mehrheitlich sowohl dafür, die bisherige Iga GmbH in eine Buga GmbH umzufirmieren, als auch für den Business-Plan und den Durchführungsvertrag zur Gartenschau.

Sorge um „finanzielle Leistungsfähigkeit“ Rostocks

Linken-Chefin Eva-Maria Kröger hatte zuvor nochmals eindringlich gewarnt: „Wir bezweifeln nicht, dass die Buga für Stadtentwicklung sorgt und diese beschleunigt. Aber wir bezweifeln die Umsetzbarkeit der Projekte zu den angegebenen Kosten und sorgen uns um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt“, so Kröger. Erst kommendes Jahr solle über ein Nachnutzungskonzept geredet werden. „Dabei gibt es keinerlei Übersicht zu den Folgekosten, die zum Beispiel für die Wartung der Brücke entstehen und dann bei der Stadt liegen.“ Daumendrücken und „Prinzip Hoffnung“ seien aber nicht der Weg ihrer Fraktion, die deshalb gegen die Verträge stimmte.

Anke Knitter (SPD) erinnerte nochmals daran, „dass die überregionalen Augen auf Rostock gerichtet sind, was den Fortschritt der Buga-Planungen angeht“. Es sei ein fatales Signal, bereits beschrittene Wege nun nicht zu Ende zu gehen – und die Leitentscheidung für eine Ausrichtung der Gartenschau sei eben bereits vergangenes Jahr gefallen.

„Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und konsequent gearbeitet wird, wird es das Jahrzehnt für Rostock“, war Daniel Peters (CDU) überzeugt. Die öffentlichen und privaten Investitionen helfen der Stadt und den Menschen in der Phase nach der Krise wieder nach vorne zu kommen. „Und mit der neuen BUGA-Gesellschaft nehmen wir noch mehr Fahrt auf“, so der Fraktionsvorsitzende.

Buga als Chance für Entwicklung des IGA-Gelände

„Als Vorsitzende des IGA-Aufsichtsrates war und ist es mir wichtig, dass die Buga ein Erfolg für Rostock wird und die enorm positive Entwicklung auf dem Gelände der IGA als Außenstandort weitergehen kann“, ergänzte Chris Günther. „Für die Menschen im Rostocker Nordwesten ist es mehr als nur ein Park, sondern auch ein Symbol, dass sie gleichwertig zur Rostocker Stadtgesellschaft gehören.“

Von Claudia Labude-Gericke