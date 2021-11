Steigende Corona-Inzidenz: Droht ein „Lockdown light“ in MV?

Schwerin

Nach der Kabinettssitzung am Dienstag hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) noch einmal betont: „Es ist unser Ziel, ohne Lockdown durch Herbst und Winter zu kommen.“ Auch die Corona-Ampel, welche die Maßnahmen bei unterschiedlich hohen Inzidenzen vorgibt, soll weiterhin gelten. Allerdings hätten die beratenden Experten gesagt, sie wollten sich „noch einmal die Parameter der Ampel anschauen“, sagte Schwesig. Droht also ein „lockdown light“ durch die Hintertür?

Tourismus: Der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, konstatiert: „Die Verunsicherung ist groß. Ein weiterer Lockdown wäre für die Branche nicht verkraftbar.“ Es bringe aber auch nichts, die Augen vor den steigenden Corona-Zahlen zu verschließen, nach dem Motto „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“, sagte Woitendorf. „Ich sehe Vorboten eines schweren Herbstes und Winters.“

2G-Regelung plus Test für Urlauber

Vorstufen eines Lockdowns wären die 2G-Regelung, wonach nur noch geimpfte und genesene Urlauber kommen dürften, oder ein erweitertes 2G mit zusätzlichen Tests. „Das wäre unliebsam und auch nicht gewollt, aber immer noch die bessere Variante, um als letztes Mittel einen Lockdown zu verhindern.“ Es dürfe nur so wenige Schließungen von Betrieben und Ausschlüsse von Urlaubergruppen geben, wie unbedingt nötig, so Woitendorf.

Gastgewerbe: „Unsere große Befürchtung sind erneute pauschale Zwangsschließungen“, sagte Lars Schwarz, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV. „Wenn es dazu kommen würde, wäre das absolut unverhältnismäßig und das schlimmste, was uns passieren könnte. Es wäre der Todesstoß für unsere Branche.“

Laut Schwarz haben die Gastronomen in den Monaten ihre Hausaufgaben gemacht: „Abstand, Maskenpflicht, regelmäßige Tests für Mitarbeiter: Ich bin fest davon überzeugt, dass die erprobten Schutzkonzepte ausreichen. wir haben die ganze Zeit über gezeigt, dass wir kein Pandemietreiber sind.“

Handel: „Ein erneuter Lockdown in der für den Handel so wichtigen Vorweihnachtszeit wäre nicht vorstellbar“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Einzelhandelsverband Nord. Er habe auch verfassungsrechtliche Bedenken, ob erneute Zwangsschließungen überhaupt statthaft seien. „Zwei Drittel der Menschen sind geimpft und haben damit alles getan, um sich zu schützen. Auch der Staat hat alles dafür getan.“

Handel mit Abstand und Maske gut gefahren

Auch der Handel habe bereits seinen Beitrag geleistet: „Untersuchungen bestätigen, dass wir mit Abstand und Maske ganz gut gefahren sind.“ Zusätzliche Maßnahmen, wie eine weitere Beschränkung der Kundenzahl, lehnt Teetz ab – wie auch verpflichtendes 2G: „Einzelne Geschäfte können das ja machen. Aber wir wollen keine Bevölkerungsgruppe ausschließen.“

Veranstaltungen: „Wir sehen die Inzidenzzahlen auch mit Sorge und fragen uns, was noch Sinn macht zu planen“, sagt Frank Holle, Geschäftsführer des Rostocker Veranstalters Goliath. So sei er gerade erst im Ostseebad Graal-Müritz bei Rostock gewesen, wo in diesem Jahr eine Open-Air-Veranstaltung zu Silvester steigen soll, nachdem sie letztes Jahr ausgefallen war. „Die Party wird wohl möglich sein, aber unter welchen Auflagen?“

Wichtig sei vor allem die Frage, ob 2G als Optionsmodell erhalten bleibe, so Holle. Laut aktueller Corona-Ampel sind auch bei Inzidenzen über 200 Veranstaltungen draußen mit bis zu 5000 Besuchern erlaubt. Holle könnte auch damit leben, falls diese Zahl reduziert würde: „Es kommt gar nicht so sehr auf die Zahl der Teilnehmer an, sondern darum, welche Regeln eingehalten werden müssen.“ Hier brauche es so bald wie möglich Klarheit, fordert Holle. „Und wenn Weihnachtsmärkte weitgehend ohne Auflagen stattfinden können, dann muss das für alle gelten.“

Größe von Sportgruppen und Zuschauerzahlen

Sport: Für den Geschäftsführer des Landessportbundes, Torsten Haverland, wären erneute Beschränkungen im Wettkampf- und Trainingsbetrieb – gerade für Kinder, Jugendliche und Senioren – fatal: „Sie brauchen die Bewegung und auch die Sozialkontakte, die der Sport bietet. Ein Lockdown würde noch weiter in die Isolation führen.“

Spielraum sieht Haverland dagegen bei der Größe von Sportgruppen und auch bei Zuschauerzahlen. „Hier müssen aber Maß und Mitte gewahrt bleiben. Viele Vereine sind auf die Einnahmen durch Zuschauer angewiesen.“ Der Schweriner Volleyball-Bundesligist SSC hatte zuletzt angekündigt, Mitte November auf 2G umzustellen. „Wenn das als unbedenklich eingeschätzt wird, ist das ein vernünftiger Weg“, so Haverland.

Von Axel Büssem