Die Corona-Zahlen in MV liegen über 100, mit einem weiteren Anstieg wird gerechnet. Da stellt sich die Frage, ob die bisherigen Schutzmaßnahmen verschärft werden. Viele Branchen machen sich Sorgen: Was würde das für sie bedeuten? Die OZ hat nachgefragt.

Vor Restaurants in Rostock stapelten sich am 2. November 2020 ungenutzte Tische und Stühle: Vor genau einem Jahr begann in MV der Lockdown in der zweiten Corona-Welle. Quelle: Ove Arscholl