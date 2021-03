Die Zahl der Corona-Fälle in MV steigt – vor allem bei den Allerjüngsten und den jungen Erwachsenen. Und der Ruf, die Schulen sofort wieder zu schließen, wird lauter. Was Experten, Land und Elternräte dazu sagen und warum das Aus für Astrazeneca auch für die Schulen schlecht ist.

Birgit Krüger unterrichtet die Klasse 6-V an der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock in Mathematik: Wie lange bleiben die Schulen in MV noch offen? Quelle: Ove Arscholl