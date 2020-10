Rostock

MV bleibt sich seiner Rolle als besonders strenger Corona-Bekämpfer treu. Während die meisten Bundesländer von einreisenden Touristen aus Risikogebieten ein negatives, höchstens zwei Tage altes Corona-Testergebnis verlangt, müssen sie in MV auch noch zusätzlich in Quarantäne. Zumindest in der Theorie. Tatsächlich dürften eher wenige bereit sein, ihren Urlaub im Hotelzimmer ohne Ausgang zu verbringen. Der Nordosten hatte bereits im Frühjahr mit generellen Einreiseverboten zeitweise die bundesweit schärfsten Anti-Corona-Regeln eingeführt. Zugleich weist MV die niedrigsten Infektionszahlen auf.

Übertreibt es die Landesregierung jetzt bei den Bestimmungen für die Risikogebiete? „Die Quarantäne bedeutet noch einmal zusätzliche Härte“, sagt Lars Schwarz, Landespräsident des Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga). Der strenge Kurs des Landesregierung habe aber auch sein Gutes: „Wenn ich sicheren Urlaub machen möchte, bin ich in MV am besten aufgehoben“, erklärt der Dehoga-Präsident.

Unüberwindbare Hürde: Coronatest

Zwei Regelwerke geben vor, wie der Nordosten mit Reisenden in und aus Risikoregionen umgeht: Die Quarantäne-Verordnung und die Corona-Lockerungs-Verordnung. Die eine verlangt die Corona-Tests, die andere die Quarantäne. „Das ist nicht optimal aufeinander abgestimmt“, sagt Schwarz diplomatisch.

Tobias Woitendorf hält schon den negativen Coronatest für eine in der Regel unüberwindbare Hürde. „Sich mal eben auf die Schnelle testen zu lassen, ist in den meisten Fällen überhaupt nicht möglich“ erklärt der Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Dass der Nordosten zusätzlich auch noch eine Quarantänezeit anordnet, sei eher ein „theoretisches Problem“.

Hoteliers im Postleitzahlen-Stress

Ganz praktische Probleme bereiten die steigenden Fallzahlen den Hotel- und Pensionsbetreibern und Ferienwohnungsvermietern. Einer von ihnen ist Burkhard Herzberg. Der Manager im Hapimag Resort in Binz auf Rügen, hat Mühe, in dem Wirrwarr aus Verordnungen und Inzidenz-Werten noch durchzublicken. Jeden Morgen um 9 Uhr bekommt er die neue Liste mit den aktuellen Risikogebieten vom Robert-Koch-Institut ( RKI). Er muss die Postleitzahlen auf der Liste mit den Anmeldungen für seine 150 Ferienwohnungen abgleichen – um bei Übereinstimmungen den Betroffenen mitzuteilen, dass ihr Urlaub in MV ausfällt. Im schlechtesten Fall sitzt die Familie dann schon im Auto, nichts ahnend, dass sie wieder umdrehen muss.

Am Mittwoch standen 24 Postleitzahlen auf der Liste. „Das war noch machbar“, sagt Herzberg. Donnerstag waren es dann schon 124. Der Vorgang ist deutlich arbeitsaufwendiger geworden. „Wir machen kaum noch etwas anderes. Aber was soll ich tun, wenn die halbe Republik auf der Liste steht?“, fragt Herberg.

Behörden wissen nichts

Es herrsche Chaos, berichtet der Resort-Manager. Die Behörden wirken auf ihn überfordert. Als er im Gesundheitsamt des Landkreises nachfragte, wie er es schaffen soll, bald vielleicht Hunderte oder Tausende Postleitzahlen zu kontrollieren, sei er an die Pressestelle verwiesen worden. Man wisse selbst nichts und warte noch auf eine Telefonkonferenz, habe es geheißen.

Viele Punkte sind völlig unklar, erklärt Herzberg. Bis vor ein paar Tagen enthielt die tägliche RKI-Mitteilung noch den Hinweis, dass die Erklärung zum Risikogebiet erst am nächsten Tag gilt. Was bedeutet, wessen Postleitzahl am Morgen auf der Liste steht, darf noch in den Urlaub nach MV fahren, am nächsten Tag aber nicht mehr. In den neuen RKI-Mitteilungen fehlt der Hinweis auf den Tag, ab wann die Risikogebietsregelung gilt. Vermieter Herzberg tauscht sich in einer Whatsapp-Gruppe mit Kollegen aus anderen Binzer Betrieben aus. „Einige sind richtig verzweifelt“, sagt er.

Probleme waren absehbar

Für Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbands, wäre das Chaos vermeidbar gewesen. „Bund und Länder hätten im Sommer einheitliche Regeln entwickeln können“, sagt er. Die hätten die Behörden jetzt einfach aus der Schublade ziehen können. Das die Fallzahlen mit Beginn der kälteren Jahreszeit steigen, habe ja jeder vorher gewusst.

Von Gerald Kleine Wördemann