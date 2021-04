Die Fallzahlen an Corona-Neuinfektionen stiegen in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt deutlich an. Kritiker behaupten: Ist doch klar, dass mehr Fälle auftreten, je mehr getestet werde. Doch stimmt das? Und welche Rolle spielen die Schnell- und Selbsttests dabei? Eine Analyse.