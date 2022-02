Rostock/Rövershagen

Der Pole Kamil Kaczmarek steckt die Zapfpistole in den Tank seines BMWs. Nicht in Polen, sondern an der Shell-Tankstelle in Rostock-Dierkow. „Too high price“, seufzt er und beobachtet am Samstagmorgen an der Zapfsäulenanzeige, wie der Euro-Betrag dem Liter-Betrag entrinnt – wie ein Profisprinter einer Schnecke. 1,899 Euro für einen Liter Super. Kaczmarek schüttelt den Kopf. Gerne würde er in Polen tanken, erzählt er auf Englisch. Aber was soll er machen? „Ich arbeite und wohne in Rostock.“ Die Grenze – 180 Kilometer entfernt.

Tanken in Polen? Keine Alternative für Fahrer aus Rostock

Genau 5,94 Zloty, etwa 1,30 Euro, kostet dort der Liter – ebenfalls bei Shell. Als Inflationsschutz senkte die polnische Regierung Anfang Februar für sechs Monate die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Im Westen von MV hilft nur noch der Tankstellenvergleich oder der Verzicht auf Privatfahrten, um den Preisanstieg an der Tanke irgendwie zu deckeln.

Sandy Hillmann, Stationsleiterin der Shell-Tankstelle, kennt das Leid ihrer Kunden. „Den Flottenkarten-Kunden ist der Spritpreis egal. Der Arbeitgeber zahlt ja“, sagt sie. Für die Firmeninhaber seien die steigenden Spritpreise aber ganz fürchterlich. Und für die Privatkunden.

„Das Aggressionspotenzial steigt“

Tankstellen sind zum Prellbock für all den Frust geworden, der sich in den Pandemiemonaten aufgestaut hat. „Corona, Inflation, jetzt die Spritpreise. Die Kunden machen sich um alles Sorgen“, sagt Hillmann. Man habe es mit Maskenverweigern zu tun, das Aggressionspotenzial steige, Beschimpfungen werden lauter. Die Konsequenz: Bereits ab 19 Uhr öffnet Hillmann den Nachtschalter. „Ich muss doch für Sicherheit meiner Mädels sorgen.“

Lesen Sie zu diesem Artikel auch die Reportage und den Kommentar: Die Preisexplosion an der Tankstelle trifft die Pendler in MV

Eines ihrer Mädels ist Heike Goede. Freundlich reicht sie den Kunden an diesem Wochenendmorgen Brötchen und Zigaretten rüber. Für die Benzinpreise könne sie nichts, sagt sie fast entschuldigend. „Ich reduziere inzwischen selbst meine Privatfahrten.“ Statt mit dem PS-Flitzer zu Kaufland geht´s mit dem Fahrrad zu Penny, Netto oder Lidl.

„Die Steuern müssen runter“

Robert Pitschmann steht auf der anderen Seite des Tresens. Getankt hat er nicht. Er wolle nur Geld für einen Kurzurlaub in Heringsdorf auf Usedom abheben, erzählt er. Auf der polnischen Seite der Insel will er dann auch den 80-Liter-Tank seines Wagens füllen. Tagesaktuell würde das eine Ersparnis von 50 Euro bringen. „Die Steuern müssen gesenkt werden“, fordert seine Partnerin Doreen Seeländer. „Der Staat verdient doch kräftig an den hohen Spritpreisen mit.“ Gerade habe sie für ihre Wohnung die Aufforderung für die Nachzahlung der Energiekosten erhalten. 1000 Euro.

Lesen Sie auch: Energie-Preisschock: Bedrohung für Firmen und Verbraucher in MV

Ein paar Kilometer weiter in Rövershagen: An der Avira-Tankstelle stoppen am Samstag vor allem Urlauber. Jan Kösling aus Erfurt will mit seiner Familie zurück in die Heimat. „Eine Woche Darß – herrlich“, schwärmt er. Der Thüringer arbeitet als Personalleiter im Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena. Öffentlicher Dienst, gutes Einkommen. „Wir können die gestiegenen Spritpreise noch gut kompensieren“, sagt er, während der Tank vollläuft. Aber die Inflation, die in alle Lebensbereiche hineinreicht, bereite ihm Sorgen. Die EZB müsse die Leitzinsen erhöhen, um die Inflation zu bremsen.

Unzufriedenheit der Kunden wächst

Neben den Urlaubern stoppen an der Tanke an der B 105 vor allem Berufspendler. „In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern bleibt den Pendlern doch nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen“, meint Tankstellenleiter Alexander Czerwinsky. „Kein Bus, keine Bahn. Hier fehlen doch überall Alternativen zum Auto.“ Ähnlich wie an der Shell-Tankstelle in Dierkow erspürt Czerwinsksy hinterm Tresen die Unzufriedenheit der Kunden wie ein Seismograf das Erdbeben. Auch hier wird der Ton an der Zapfsäule rauer.

„Es geht Spaghetti mit Tomatensoße“

Schlimm sei es vor allem für jene, die bereits jetzt gerade so von ihrem Einkommen leben können. „Kunden erzählen, dass sie bald ihren Job aufgeben müssen, weil die Pendlerkosten zu hoch sind und die Inflation drückt.“ Für diese Menschen geht es nicht um den nächsten Urlaub. „Für diese Menschen geht es um Spaghetti mit Tomatensoße.“ Czerwinskys Vorschlag: Die Abgabenlast durch die Reduzierung der Mehrwertsteuer senken, ähnlich wie in Polen. Das entlaste mehr als die Erhöhung der Pendlerpauschale.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wann die Spritpreise wieder sinken? „Das ist ein Blick in die Glaskugel“, sagt ADAC-Sprecher Alexander Schnaars. „Derzeit jagen wir noch von einem Allzeithoch zum nächsten.“ Die Preisentwicklung des Rohöls, der Dollar-/Euro-Wechselkurs, internationale Konflikte – viele Faktoren greifen ineinander. Der ADAC fordert die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent, um Arbeitswegkosten zu minimieren. „Und das möglichst zeitnah.“

Von Martina Rathke