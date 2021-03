Steigt Hansa Rostock am Ende der Saison auf? Das meinen die OZ-Leser

Rostock

Hansa Rostock stürmt die 3. Liga. Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge ist der Verein nun schon Tabellen-Zweiter. Die Aussichten für die Mannschaft von Trainer Jens Härtel, den Aufstiegsplatz zu festigen, sind gut. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte von ihren Lesern wissen, ob sie glauben, dass der Verein in dieser Saison aufsteigen wird.

Bislang haben 516 Personen bei der Umfrage mitgemacht. Die Mehrheit glaubt an das Können des Vereins und stimmte mit 71,1 Prozent dafür, dass Hansa den Aufstieg schafft. Etwas mehr als ein Fünftel der Teilnehmer (22,5 Prozent) denkt nicht, dass der Fußballverein am Ende der Saison aufsteigt. Die restlichen 6,4 Stimmen gingen an die Option „Ich weiß nicht“.

