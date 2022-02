Rerik/Ahrenshoop

Der Ausblick – sensationell. Von der Fensterscheibe im Wohnzimmer bis zur Steilküste sind es 22 Meter. Als die Eltern von Ilse Roeder an das 1876 errichtete Haus im Reriker Ortsteil Meschendorf in den 1970­er-Jahren eine Garage gebaut haben, waren das noch 67 Meter. Die Ostsee kommt näher. Stück für Stück. Sturm für Sturm. Fünfzig Zentimeter pro Jahr seien Standard.

Manchmal brechen aber auch mal fünf Meter am Stück weg. Schon wieder ballert es an die Fensterscheiben. Die Februarstürme haben das Land im Griff. Die Menschen hier kennen das, lächeln nordisch by nature in ihren Joppen und blicken aufs Wasser. Nutzscht ja nix. Wer das nicht abkann, sollte in den Süden ziehen.

Der 24-Seelen-Ort Meschendorf bei Rerik liegt direkt an der Steilküste. In ein paar Jahren könnten die Häuser in die Ostsee stürzen. Quelle: Frank Söllner

Problem von Rerik bis Sassnitz und Bansin

Aber die, die an der Küste leben, wissen auch, was die Stürme bedeuten. Die Küste wird abgetragen. Ein Probleme, das in Rerik, Ahrenshoop, Sassnitz auf Rügen bis Bansin auf Usedom die Menschen bewegt und beunruhigt. Und entzweit. Denn vor Ort treffen oft die Interessen von Anwohnern oder Touristikern auf die von Umweltschützern und Nationalparkfans. Immer wieder brechen Küstenabschnitte ab, reißen wie zuletzt 2017 ganze Häuser, wie den Imbiss an der Steilküste von Zempin, mit. Und immer wieder gibt es Streit vor Ort.

Peter Roeder (68/l.), sein Sohn Dirk Roeder (47) und Mama Ilse Roeder (67) vor dem Hause von Dirk Roeder an der Steilküste des Reriker Ortsteils Meschendorf Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Küste, sie war bei Roeders schon mal näher am Haus. Zehn Meter. Und jetzt – weiter weg? Wie geht das denn? „Aufgeschüttet“, sagt Roeder. 14 000 Lkw-Ladungen Boden wurden an der Steilküste vor seinem Haus abgekippt zwischen 1992 und 2015.

Die Menschen in dem 24-Seelen-Dorf, sie kennen halt Hinz und Kunz und haben den „ganzen Baufirmen“ gesagt, hier könnt ihr euren Aushub umsonst loswerden – natürlich nur, wenn der Boden vorher untersucht wurde, ob er giftfrei ist. War er. Seitdem ist der Boden von Großbaustellen lokal organisierter Küstenschutz – plastische Chirurgie an der Steilküste. Geht nicht, gibt’s nicht in Meschendorf.

„Hier liegt der Aushub der Rehaklinik Heiligendamm an der Uferkante“, erklärt Roeder. Ist das nicht verboten? Ist doch Deutschland hier, klingt schwer nach verboten. Ist es auch. Seit 2015. Da wurden die Aktivitäten der Meschendorfer Selbsthilfegruppe Küstenschutz untersagt. Roeders Sohn Dirk (47), Elektriker vom Typ „Ich mach’ dat schon“, hat unten im Wasser noch Wellenbrecher gebaut.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der letzten Sturmflut hat der Ort einen Antrag gestellt, am Strand Steine stapeln zu dürfen. Da sei noch ein Aufpasser vom Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz (StAUN) gekommen und habe erklärt, wie das richtig geht mit dem Steine-Mikado am Strand. Der habe mit dem Finger hin- und hergezeigt, bis alles ordentlich lag. Seitdem sei Ruhe, sagt Roeder.

Und die Steilküste halte. Geht doch! Als dann die See bei der nächsten Sturmflut alles durcheinandergewirbelt hat, wollte Dirk Roeder die Steine mit dem Bagger wieder aufstapeln. Da hieß es vom Amt: „Wehe, du fasst die Steine an!“

Der Europäische Fernradweg, der an der Ostsee entlangführt, ist wegen des Küstenabbruchs an mehreren Stellen gesperrt – wie hier in Rerik oder zwischen Börgerende und dem Ostseebad Nienhagen. Quelle: Michael Meyer

Seit 2015 sei halt sowieso alles anders. Seitdem heiße es grundsätzlich, das sei ein „unerlaubter Eingriff in die Natur“, wenn man was machen wolle. Die hätten Angst, dass Kühlungsborn nicht mehr genug Strand haben könnte wegen der Wellenbrecher, sagt er. Blödsinn sei das. Dabei wollen die Meschendorfer nur noch ein, zwei Wellenbrecher östlich des jetzigen. Dann sei das Dorf gesichert. Denn so wie es jetzt ist, brechen links und rechts die Küstenecken weg.

Video: Steilküsten-Abbrüche bedrohen Häuser in MV

„Meschendorf ist ein vergessenes Dorf!“

Peter Roeder sagt: „In einigen Jahren ist hier Schluss. Meschendorf ist ein vergessenes Dorf, das in die Ostsee fällt. Ich verstehe nicht, dass man so viel Land einfach verschwinden lässt.“ Ilse Roeder sagt: „Ein Teil des Abbruchs ist ja normal. Das ist Natur. Aber warum kann man nicht mit einigen Maßnahmen, die helfen, wie Wellenbrechern, Steinwällen oder Aufschüttungen aus Materialien, die nicht abgetragen werden, die Ortschaften schützen? Stattdessen sagt mir eine Frau im Amt, wir hätten jahrelang die tolle Aussicht genossen und wüssten doch, was jetzt komme – die Rechnung.“

Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) und Frank Junge (SPD) seien vor Ort gewesen und hätten versprochen, zu helfen. Medienwirksam vor den letzten Wahlen. Seitdem sei nichts passiert. Junge sagt, das stimme so nicht. Backhaus hätte das Thema mit ins Ministerium genommen und versprochen, sich zu kümmern. Der Bundestagsabgeordnete verspricht: „Das ist ein landesweites Problem und ein Thema, das wir im Koalitionsvertrag haben und um das wir uns kümmern werden.“

„Irgendwann ist das hier wieder eine Insel“

Szenenwechsel, 70 Kilometer östlich. Ahrenshoop. Auch hier liegen Wellenbrecher in der Ostsee und schützen die Steilküste mit Wohnbebauung. Alles prima dort, sagt Jörn Reiche (78), der auf der Boddenseite in Niehagen lebt. Dort, wo die Häuser stehen, ist die Küste im Ostseebad geschützt. Dafür sei ja auch genug Geld im Ort im Umlauf. Das Problem, so Reiche, seien die Nadelöhre zwischen Ostsee und Bodden.

Die Ruine eines Imbisses steht im Januar 2017 noch auf dem Steilufer von Zempin auf Usedom. Der vordere Teil des Gebäudes war bereits abgestürzt. Quelle: Stefan Sauer

Der Rentner, der der Ahrenshooper „Interessengemeinschaft Hohes Ufer“ vorsitzt, die sich für den Erhalt der Steilküste einsetzt, sagt: „Wir haben eine Abbruchrate von mehreren Metern pro Jahr und fordern, dagegen etwas zu tun.“ Das sei nicht so schwierig. Dafür habe man in Schwerin mehrere Varianten vorgelegt.

Kommentar zum Thema: Steilküsten-Abbrüche bedrohen Häuser in MV: Augenmaß und Einzelfall

Zehn Buhnen im Bereich Niehagen und Althagen, die hundert Meter in die Ostsee ragen. Oder die Variante mit Buhnen und einer Unterwasserschwelle. „Damit wird auch die Sedimentdrift nicht unterbrochen“, erklärt er. Variante vier, die radikalste, sieht einen weiteren Wellenbrecher vor, so wie es die bereits bei Althagen und Wustrow gebe. Aber: abgelehnt. Reiche glaubt, die hätten Sorge in Schwerin, dass zu viel Sand hängen bleibe, der „oben im Nationalpark landen soll“.

Jörn Reiche (78) setzt sich in Ahrenshoop mit der Interessengemeinschaft Hohes Ufer für den Erhalt der Steilküste ein. Er hat drei Varianten für Ahrenshoop zum Küstenschutz vorgelegt, die alle abgelehnt wurden. Quelle: Michael Meyer

Ihm ist das zu kurz gedacht. Denn in Ahrenshoop gehe es nicht nur um ein, zwei Häuser, sondern um die Zukunft des Fischlands. In der Region zwischen Ostsee und Bodden gebe es halt keine Hinterlandstruktur. „Es ist doch nicht mein Ufer, es ist doch nicht mein Geld, es ist doch nicht mein Land. Es gehört der Allgemeinheit. Irgendwann wird das mal durchbrechen. Dann ist das hier wieder eine Insel. Auch wenn das erst in 50 oder 100 Jahren passiert. Aber wir haben doch jetzt die Verantwortung für die Zukunft. Wir sind angetreten, um das perspektivisch zu erhalten.“

Dafür gebe es ein Gutachten. Demnach sei es kein Problem, einen weiteren Wellenbrecher zu bauen. Reiche meint: „Da würde immer noch genug Sand im Nationalpark ankommen. Aber das lesen die doch gar nicht in Schwerin. Das wollen die nicht hören.“

Von Michael Meyer