Am Freitag steht in Rostock die nächste Klima-Demo an. Wichtigste Forderung: Das Steinkohlekraftwerk im Seehafen – der größte Energie-Lieferant von MV – soll 2024 abgeschaltet werden. Druckmittel soll ein Vertrag der Stadtwerke Rostock sein. Die Betreiber nehmen dazu Stellung und verraten erstmals, wie lange der Strom-Riese noch am Netz bleiben wird.